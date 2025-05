Obscura: kündigen Europatour für den Herbst 2025 an

Die deutschen Progressive-Death-Metal-Meister Obscura freuen sich, die dritte Etappe ihrer A Sonication World Tour ankündigen zu können, mit der sie im September nach Süd- und Osteuropa zurückkehren werden, um ihr aktuelles, von der Kritik hochgelobtes Album A Sonication zu präsentieren.

Die bevorstehende Europatournee wird von einem Powerhouse-Lineup an Metal-Acts begleitet, darunter die griechischen Thrasher und Labelkollegen Suicidal Angels, die brutalen Death-Metal-Titanen Hideous Divinity aus Italien und die legendären Progressive-Death-Metaller Sadist, die ebenfalls aus Italien stammen.

„Wir freuen uns riesig, A Sonication mit einem so wilden und vielfältigen Lineup nach Süd- und Osteuropa zu bringen“, sagt Frontmann Steffen Kummerer. „Diese Tour wird eine der intensivsten Etappen der gesamten Welttournee sein – wir können es kaum erwarten, euch alle im Pit zu sehen!“

Obscura

Suicidal Angels (12.09.-24.09.)

Hideous Divinity (27.09.-02.10.)

Sadist

12.09. GER Jena – F-Haus

13.09. PL Warsaw – Hydrozagadka

14.09. CZ Ostrava – Barrak

15.09. SK Bratislava – Randal

16.09. HU Budapest – Barba Negra

17.09. RO Cluj – Form Space

18.09. RO Bucharest – Quantic Club

19.09. BUL Sofia – Joy Station

21.09. TUR Istanbul – Bosphorus Open Air

23.09. GR Thessaloniki – Block 33

24.09. GR Athens – Fuzz Club

26.09. SR Belgrade – Dorcol Platz

27.09. CRO Zagreb – Mochvara

28.09. SL Ljubljana – Orto Bar

29.09. IT Roncade – New Age

01.10. AT Salzburg – Rockhouse

02.10. AT Vienna – Viper Room