Why Amnesia: Female-Fronted-Fünfer mit neuer Single und viel Live-Präsenz

„Come out and play“ rufen Kinder, um ihre Freunde nach draußen auf die Straße zu bringen.

Genau das ruft jetzt auch die Fünfköpfige Jackrock-Powertruppe Why Amnesia mit dem Titel ihrer neuesten Single aus den Boxen. Schon jetzt ist klar, dass dieser Aufforderung von Rock-Röhre Shirley Golightly unbedingt Folge zu leisten ist.

… Wobei dieser Ruf vermutlich eher schwarze Lederjacken tragenden Bikern als hopsenden Dosenkickern gilt.

Come Out And Play hat dabei wieder alles zu bieten, was Why Amnesia so besonders macht: kraftvoll-groovende Schlagzeugrhythmen, ein knurriges Riff und genau die richtige Portion Rotzigkeit im Sound, um sich aus der Masse von Gitarrenbands wohltuend ruppig abzuheben.

Die Single ist obendrein der erste Song, mit der sich die brandneue Rhythmusfraktion stilecht vorstellt

Die Jackrock-Truppe von Why Amnesia hat eben einfach mehr von Allem: Mehr Frauenpower, mehr Dreck in den Knochen und seit kurzem auch noch mehr Erfolg: Deshalb bespielt die Band auch 2025 das legendäre Summerside Open Air in Grenchen (Schweiz) und steht dabei mit Europe, Billy Idol, Royal Republic und anderen Rockgrößen auf der Bühne.

Mit dem Schlachtruf Come Out, And Play werden Why Amnesia auch demnächst auf Tour gehen und zum Tanz in die Clubs der Republik bitten:

1.06. Area 87/Bad Zwischenahn

26.06. Summerside Festival ´25

05.07. Rock im Garten/Gescher

13.07. Freilichtbühne/Bochum

25.07. Förderturm/Sodingen

26.07. Eastfield Open Air

30.08. Rock im Venn

25.10. t.b.a./Oeding

Spätestens dann wird jedem der die Band live erleben kann sofort klar: Why Amnesia zelebrieren einfach den Rock ‘n‘ Roll und genießen das Leben und die Musik in vollen Zügen …