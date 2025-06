Philosophobia: veröffentlichen neuen Song „The Forgotten Part“ vom kommenden Album „The Constant Void“

In knapp einem Monat wird das zweite Album von Philosophobia mit veröffentlicht! The Constant Void erscheint am 11. Juli über Sensory Records. Die Band hat jetzt daraus im vorab ihren zweiten Song The Forgotten Part veröffentlicht. Seht euch das Video hier an:

Das Album verspricht eine Achterbahnfahrt von progressivem Metal bis hin zu emotionalen und melancholischen Klängen. Es kombiniert die Stärken des Debütalbums mit einem moderneren und schwereren Ansatz, ohne dabei das Wesentliche aus den Augen zu verlieren: den Song selbst! The Constant Void stellt zudem den virtuosen Bassisten Sebastian Heuckmann vor, der seit 2024 live mit Philosophobia spielt.

Mehr Informationen zu Philosophobia und ihrem kommenden Album The Constant Void findet ihr hier:

Philosophobia online:

https://www.philosophobia.net

https://www.facebook.com/philosophobiaband