Spite House: unterschreiben bei Pure Noise Records und kündigen neues Album „Desertion“ für den 12.09 an

Die in Montreal ansässigen Punks Spite House haben sich Pure Noise Records angeschlossen und kündigen ihr neues Album Desertion an. Das Album, das am 12. September erscheinen wird, ist ein kraftvolles Post-Hardcore-Meisterwerk, das sowohl zu Stagediving als auch zu kathartischen Momenten anregen wird.

Spite House haben die erste Single und quasi den Titeltrack Desert veröffentlicht, ein energiegeladener Song, der an die großartigen Punkbands der 90er Jahre wie Seaweed, Knapsack oder die Dear You-Ära von Jawbreaker erinnert. Desert bietet zudem einen Einblick in die tief persönlichen und berührenden Texte des Sängers und Gitarristen Max Lajoie: „It’s a snapshot of the morning I found out my dad had taken his own life and had to go back in my house to pack and leave, both literally and emotionally,“ erklärt er. „It’s the sound of emptiness and confusion–of standing in a place that used to feel like home and realizing it’s now abandoned.“

Seht euch das Video zu Desert hier an:

Desertion beschäftigt sich mit Trauer auf eine ungewöhnlich verletzliche Weise, während Lajoie den immensen Schmerz und die komplexen Emotionen rund um die unerwarteten Todesfälle beider Elternteile schildert. Er erklärt: „When I was 17, my dad passed away from suicide. Then ten years later my mom called me to tell me she had cancer, and ten days later she passed.“ Desertion handelt weniger von den Tragödien selbst, sondern vielmehr davon, wie diese Ereignisse einen großen Teil seines Lebens geprägt haben. Es geht darum, ihnen ins Auge zu sehen und sie als Erwachsener neu zu bewerten. Lajoie möchte über diese Erlebnisse hinauskommen, aber gleichzeitig auch eine Art Lektion daraus ziehen. Die Themen sind von hoher Tragweite und Desertion scheut sich nicht, sowohl musikalisch als auch textlich alles zu geben. Das Ergebnis sind 29 Minuten eindringlicher Musik, die sicher einen bleibenden Eindruck hinterlassen werden.

Desertion – Trackliste:

1. Ashen Grey

2. Deafening Calls

3. Desert

4. Tired To The Flow

5. 10 Days

6. Down The Drain

7. Please Know

8. Stale Change

9. Midway

10. Coma Dream

11. Safe Haven

Desertion – Europe 2025

06/16 Graz, AT @ Music-House

06/18 Munich, DE @ Milla

06/17 Würzburg, DE @ Cairo

06/19 Antwerp, BE @ Kavka

06/20 Utrecht, NL @ ACU

06/21 Hamburg, DE @ Gängeviertel

06/22 Dresden, DE @ Farewell Youth Festival

06/24 Prague, CZ @ Eternia Smíchov

06/25 Fürth, DE @ Kunstkeller O27

06/26 Bratislava, SK @ Žalár

06/27 Aarau, CH @ Kiff Festival

06/28 Lyon @ La Marquise

06/29 Toulouse @ Mécanique des Fluides

06/30 Tours, FR @ Canadian Café

07/01 Paris, FR @ Supersonic

07/02 Metz, FR @ La Chaouée

07/03 Darmstadt, DE @ Oetinger Villa

07/04 Cologne, DE@ Tsunami

07/05 Berlin, DE @ Break Out Festival

Spite House veröffentlichen mit Desertion ihr zweites Studioalbum, dessen Cover eine faszinierende visuelle Kunst darstellt, die mehrfach konstruiert und zerstört wurde. Die endgültige Form des Covers ist ebenso stark von der Zerstörung wie von der Wiederherstellung geprägt. Dieses durchdachte Bild soll elf Songs präsentieren, die ohne immense Schmerzen oder hart erarbeitete persönliche Entwicklung nicht möglich wären. Desertion ist Post-Hardcore in seiner intensivsten und bewegendsten Form – ein Konzeptalbum, das Verlust so verletzlich und schonungslos erkundet, dass es sowohl Katharsis als auch Stage Dives inspiriert.

Die Band Spite House selbst wäre ohne Verlust nicht entstanden. Der in Montreal ansässige Sänger und Gitarrist Max Lajoie gründete die Band kurz nach dem Tod seiner Mutter an Krebs im Jahr 2019. Angetrieben von dem starken Wunsch, die Kontrolle über sein Leben zu übernehmen und keine Zeit mehr zu verschwenden, schloss sich Lajoie mit seinem langjährigen Freund und Schlagzeuger Marc Tremblay zusammen, um Spite House zu gründen. Die Besetzung wurde schließlich durch den Bassisten Nabil Ortega ergänzt, und das Trio veröffentlichte 2022 ihr selbstbetiteltes Debütalbum. Viele, die die feurige Emo-Musik dieses Albums hörten, könnten annehmen, dass es eine therapeutische Befreiung in der Musik gibt. Doch als es darum ging, Desertion zu schreiben, wusste Lajoie, dass er noch weiter zurückgehen und noch tiefer graben musste. Obwohl Lajoies Texte autobiografisch und sehr spezifisch für sein Leben sind, ist es ein Beweis für seinen Schreibansatz und die energetische Darbietung der Band, dass die Musik von Spite House immer einladend und universell wirkt. Insgesamt ist es Lajoies unerschütterliche Bereitschaft, sich in die Songs einzubringen, die ihnen eine so bewegende und spürbare Ehrlichkeit verleiht.

