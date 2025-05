Philosophobia: zweites Album „The Constant Void“ erscheint am 11.07. bei Sensory Records

Sensory Records präsentiert The Constant Void, das intensive zweite Album der europäischen Progressive-Metal-Formation Philosophobia.

Philosophobia wurde 2020 gegründet und vereint ehemalige und aktuelle Mitglieder von Kamelot, Paul Di’Anno, Wastefall und weiteren Bands. Die Mitglieder sind über ganz Europa verteilt, darunter Deutschland, die Niederlande und Griechenland. 2022 veröffentlichten Philosophobia ihr selbstbetiteltes Debütalbum, das einen großen Eindruck in der internationalen Prog-Metal-Szene hinterließ. Zahlreiche Journalisten bewerteten das Album mit 10/10 und es wurde zum Album des Monats im französischen Magazin Rock Hard gekürt sowie in mehreren Album-des-Jahres-Rankings aufgeführt.

Jetzt präsentieren Philosophobia ihr neuestes Werk The Constant Void, das die musikalische Vision der Band auf die nächste Stufe hebt. Die meisten Mitglieder der ursprünglichen Besetzung sind zurückgekehrt: Gitarrist Andreas Ballnus, Schlagzeuger Alexander Landenburg, Sänger Domenik Papaemmanouil und Keyboarder Tobias Wergerber. Der ursprüngliche Bassist Kristoffer Gildenlöw wurde durch den virtuosen Bassisten Sebastian Heuckmann ersetzt, der seit 2024 live mit der Band spielt. Mit neun fesselnden Tracks, die fast fünfundsechzig Minuten dauern, ist The Constant Void eine nervenaufreibende Reise zwischen Progressive Metal und emotionalen, melancholischen Melodien, die die Stärke des Debüts mit einem moderneren und schwereren Twist kombiniert.

Wie beim Debütalbum kehrte die Band zu Phil Hillen in die SU2 Studios in Deutschland (u.a. Powerwolf, Kamelot) zurück, der The Constant Void bearbeitete, aufnahm, mischte und masterte. Das faszinierende Cover-Artwork wurde erneut von Björn Gooßes bei Killustrations in enger Zusammenarbeit mit dem Mastermind von Philosophobia, Andreas Ballnus, erstellt, während die Fotografie von MaJ Music übernommen wurde. Der Song F 40.8 enthält ein Gast-Keyboard-Solo von Vikram Shankar, und der epische zwanzigminütige Abschluss-Track The Forgotten Part II beinhaltet einen gesprochenen Text von Rob Leland.

Im ersten Album schrieb Man Of Much Metal, dass die Band sich „in eine sehr starke Position gebracht hat, um eine der am meisten diskutierten neuen Bands im Bereich des Progressive Metal zu werden. Und das zu Recht!“ Jetzt ist The Constant Void der Beweis für diese Aussage: Philosophobia sind gekommen, um im Bereich des Progressive Metal zu bleiben. Fans von Kamelot, Dream Theater, Pain Of Salvation, Threshold, Control Denied, Pharaoh und Nevermore sollten Philosophobia auf ihrer Prioritätenliste haben.

Die erste Single aus The Constant Void wird durch ein Video zu King Of Fools präsentiert, das von Domenik Papaemmanouil und Andreas Ballnus der Band inszeniert wurde. Ballnus erklärt: „Being the opening song on the album, King Of Fools can be seen as a musical statement. From the very first second it takes you on a high-speed ride combining everything Philosophobia stands for: the raw power of heavy metal, the filigree of unison guitars and keys, the tight foundation of drums and bass, and a vocal performance from harsh growls to melodic and emotional tunes, while never losing sight of what is the most important: The song itself!“

Er fügt hinzu: „Lyrically, the song deals with observations of human behavior over the past few years. May it be politician’s decisions that are not the will of the people, religious leaders that lead the wrong way, people that spread racism and fascism. Watching people get happy over other peoples’ suffering is just a sad thing to witness. This song is for those people. If you feel addressed by the lyrics, yes, then we exactly meant you. The gap between us humans has become bigger and bigger until it is not even a gap anymore. It has become a void. And this void is a constant one.“

Seht euch jetzt das Video zu King Of Fools hier an:

The Constant Void wird am 11. Juli auf CD und über alle digitalen Dienste veröffentlicht.

The Constant Void – Tracklist:

1. Intro

2. King Of Fools

3. The Forgotten Part I

4. Inside His Room

5. Will You Remember?

6. F 40.8

7. Underneath Grassroots

8. The Fall

9. The Forgotten Part II

Mehr Infos rund um die Veröffentlichung des Albums werden in Kürze folgen.

Philosophobia sind:

Domenik Papaemmanouil – Gesang

Andreas Ballnus – Gitarre, Keyboard

Alex Landenburg – Schlagzeug

Sebastian Heuckmann – Bass

Tobias Wergerber – Keyboard

Philosophobia online:

https://www.philosophobia.net

https://www.facebook.com/philosophobiaband