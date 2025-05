Diseased Earth: kündigt Split-Album „And We Shall Seek Oblivion“ an und veröffentlicht wuchtige neue Single „Those Who Dwell In Ash“

Die Sludge/Doom-Band Diseased Earth ist stolz, die Veröffentlichung ihres neuen Split-Albums And We Shall Seek Oblivion anzukündigen, das am 20.06.2025 erscheinen wird. Bereits vor dem vollständigen Release hat die Band die erste, vernichtende Single Those Who Dwell In Ash veröffentlicht – ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

And We Shall Seek Oblivion zeigt Diseased Earth erneut als kompromisslose Grenzgänger des Heavy-Genres – mit brutalen Riffs, eindringlichem Gesang und einer erdrückenden Atmosphäre, die weit über den letzten Ton hinaus nachhallt. Das Split-Album verspricht einen Abstieg in existenziellen Schrecken und nihilistische Klanglandschaften, und Those Who Dwell In Ash gewährt einen eindrucksvollen ersten Einblick in das emotionale und klangliche Gewicht des Projekts.

„Diese Platte handelt davon, ins Nichts zu starren – und festzustellen, dass es zurückstarrt“, sagt Diseased Earth-Frontmann Travis Simmons. „Those Who Dwell In Ash fängt das Gefühl ein, von einer zerfallenden Welt verschlungen zu werden – es ist roh, es ist schwer, und es ist ehrlich.“