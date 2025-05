Vor zehn Jahren hat The Dark Tenor aka William Billy Andrews sein Debüt Symphony Of Light veröffentlicht. Passend zum Geburtstag des Erstlingswerks hat der Musiker im März den zweiten Part Symphony Of Light 2 herausgebracht. Zwölf Tracks wurden mit dem markanten Klassik-Pop-Sound überzogen. Die neuen Studio-Songs, darunter zwei interessante Cover-Versionen der Mega-Hits Shout (Tears For Fears) und You Raise Me Up (Josh Groban) formen den markanten Silberling, der auf eine Spielzeit von 46 Minuten kommt und über Red Raven / Tonpool auf die Reise geschickt wurde.

Mit Alive und Bitter Sweet Kiss startet The Dark Tenor in die neue Klanglandschaft, die in der finnischen Hauptstadt Helsinki produziert wurde. Verarbeitet werden Beethovens 5. Sinfonie, Schumanns Träumerei oder Mozarts 40. Sinfonie. Abermals im Fokus ist der stimmgewaltige William Billy Andrews, der sich auf seine Kollegen an den Instrumenten wie in der Vergangenheit verlassen kann. Bombastische Soundwände werden in klassische Pop-Melodien gewoben. Rocker müssen zwar bei Tracks wie Bumblebee und dem Shout-Cover über den Tellerrand blicken, die Klasse von The Dark Tenor liegt dennoch auf der Hand. Sowohl musikalisch als auch gesanglich bekommt man hier keine einfache Discounter-Kost geboten. Technisch versiert zelebrieren sie The Fight und You Raise Me Up. Düster und atmosphärisch gehen Solveigs Hymn und Impossible gut ins Ohr. Und auch ein deutscher Titel mit Winterreise bringt die warme Weihnachtszeit in die eigenen vier Wände. Wie schon in der Vergangenheit beweisen die fünf Musiker ein gutes Händchen und erschaffen alltagstaugliche Musik, die man in den unterschiedlichsten Lebenslagen aufdrehen kann, wenn es mal kein harter Rock und Metal sein soll. Hineinhören kann man allemal, wenn man zumindest Interesse an klassischer Musik hat.

Hier! geht es für weitere Informationen zu The Dark Tenor – Symphony Of Light 2 in unserem Time For Metal Release-Kalender.