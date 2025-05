Stand Atlantic: Deluxe-Edition von „Was Here“ wird am 16.05. über Hopeless Records veröffentlicht

Die australischen Punk-Rock-Pioniere Stand Atlantic werden am 16. Mai die Deluxe-Edition ihres hochgelobten Albums Was Here aus dem Jahr 2024 veröffentlichen. Diese erweiterte Version wird zusätzliche Tracks sowie eine Reihe spezieller Remixe enthalten.

Was Here (Deluxe) bietet den Fans die Möglichkeit, noch tiefer in die Musik einzutauchen – mit neuen Interpretationen von Songs wie Freakin Out mit Pvris und Criminal mit Mr. Bill. Zudem wird die Deluxe-Edition einen brandneuen (und unbestreitbar angespannten) Track mit der Alt-Pop-Sängerin Lauren Sanderson mit dem Titel I’m The Man beinhalten.

Die Trackliste von Was Here (Deluxe) findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Über Stand Atlantic

Stand Atlantic kümmern sich nicht um eure Erwartungen oder eure Erzählungen. Sie wollen keine Geschichte erzählen. Tatsächlich wollten sie nicht, dass diese Biografie existiert. Die Band veröffentlichte ihr drittes Studioalbum F.E.A.R. (Fuck Everything And Run) über Hopeless Records im Jahr 2022. Nachdem das Album insgesamt etwa 80 Millionen Streams auf allen großen Streaming-Diensten gesammelt hat, dank erfolgreicher Singles wie Hair Out, Deathwish (feat. Nothing, Nowhere) und Pity Party (feat. Royal & the Serpent), hat die Band ihren explosiven Erfolg nur weiter fortgesetzt. Stand Atlantic haben unzählige Lobeshymnen von Medien wie AltPress, Rock Sound, Kerrang! und vielen mehr erhalten und werden ihr Erfolg so schnell nicht verlangsamen.

