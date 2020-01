Es gibt grandiose Neuigkeiten von der Glowing Ember Festival Tour 2020!

Bei dem Glowing Ember Festival Thüringen-Event in Erfurt (Club From Hell) am 27.03.2020 werden MACBETH ihr neues Album vorstellen. Das offizielle Release Konzert findet im Rahmen einer Headliner-Show der Festivaltour statt.

Hier gibt es die Tickets dafür:

Karten Vorverkauf Glowing Ember Festival Erfurt

Gute Nachrichten auch aus dem Ruhrpott: Das Billing für das Glowing Ember Festival Nordrhein-Westfalen am 29.02.2020 im Oberhausener Helvete Club ist komplett:

Call Of Charon

[soon]

Why Amnesia

Mavort

Strange Within

Die Glowing Ember Festival Tour 2020 wird präsentiert von:

Rock It! Magazine

Powermetal.de

NauntownMusic



Tourdaten

29.02.2020 Oberhausen – Helvete

07.03.2020 Hamburg – Logo

20.03.2020 Berlin – Slaughterhouse

21.03.2020 Leipzig – Halle 5

27.03.2020 Erfurt – From Hell

03.04.2020 Nürnberg – Z-Bau

30.05.2020 Frankfurt / Main – Das Bett

de-de.facebook.com/glowingemberfestivals/