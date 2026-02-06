Motus Tenebrae: enthüllen Artwork vom kommenden Album „In Sorrow’s Requiem“

In Sorrow’s Requiem ist der Titel des neuen Albums der italienischen Gothic-Doom-Band Motus Tenebrae, das am 8. Mai 2026 über My Kingdom Music erscheint. Die Band präsentiert im vorab das von Solar Sphere Multimedia gestaltete Artwork sowie die Trackliste.

In Sorrow’s Requiem – Trackliste:

Endless Buildings Solitude The Dark Machine Desolate Place Fragments In Sorrow’s Requiem Pulvere Sacro Love Damned Of Dead Shelter Me End Begun

Das Album erscheint als CD, LP (schwarzes und marmoriertes Goldvinyl) und digital.

Fast zehn Jahre sind seit ihrem letzten Album Deathrising vergangen, und Motus Tenebrae kehren mit einem neuen Album zurück, das das Erbe ihres Vorgängers bewahrt und es mit neuen Nuancen und Atmosphären bereichert. Es ist ihr reifstes, emotionalstes und dekadentestes Werk in ihrer 25-jährigen Karriere.

Mit In Sorrow’s Requiem kehren Motus Tenebrae zurück – stärker, düsterer und tiefgründiger denn je. Ihre Musik lässt jene nicht unberührt, die die Klänge von Paradise Lost, My Dying Bride, Sentenced und Katatonia lieben!

Drei Visionen … ein Klang. Tauche ein in das Unbekannte!

Motus Tenebrae online:

https://www.facebook.com/MotusTenebraeOfficial