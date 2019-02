Leader Of Down: veröffentlichen Video zu „Serial Killjoy“ aus dem aktuellen Album „Cascade Into Chaos“

Leader Of Down: veröffentlichen Video zu „Serial Killjoy“ aus dem aktuellen Album „Cascade Into Chaos“

Serial Killjoy ist die zweite Single vom Album Cascade Into Chaos von Leader Of Down, erst kürzlich über Cleopatra Records veröffentlicht. Das Album hat großartige Reviews bekommen und war 10 Wochen unter den Top 30 der deutschen Rockcharts. Special Guest ist Bruce Foxton/ The Jam. “Es war eine Ehre, dass wir Bruce Foxton gewinnen konnten, den extra Bass mit Tim Atkinson bei dem Track zu spielen. Bruce spielt normalerweise keinen ‘Heavy Rock’ und daher war es umso schöner ihn bei Serial Killjoy rocken zu sehen.“

Ex-Motörhead Gitarrist Würzel und Bassist Tim Atkinson gründeten 2008 die Band Leader Of Down und begannen in einem Londoner Studio einige Songs zu schreiben um ihr Debütalbum aufzunehmen. Als Drummer rekrutierten sie Steve Clarke (Ex –Fastway).

Nachdem Würzel 2011 viel zu früh verstarb, stellte die Band das Album fertig, um dem großartigen Würzel ein letztes Denkmal zu setzen. Als Gäste konnte man auf Lemmy, Phil Campbell, Fast Eddie Clarke (der im januar 2018 leider auch verstarb), Whitfield Crane (Ugly Kid Joe), Lee Richards (ex –Godsmack), Bruce Foxton (The Jam) und Cliff Evans (Tank) zurückgreifen. Das Line-Up wird bei Leader Of Down von Matt Baker (Vokal) und Gitarrist Alex Ward komplettiert.

Weiter aktuell… Paradise Turned Into Dust.

Das Album gibt es hier.

Kommentare

Kommentare