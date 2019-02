Das Female-Fronted Heavy Metal Quintett The Trigger aus Serbien hat bei Massacre Records unterschrieben!

Die Band kann bereits auf drei erfolgreiche Studioalben zurückblicken und hat in den letzten 14 Jahren auch so manche Auszeichnung eingeheimst.

Als eine Band aus einem Land, das vom Bürgerkrieg gezeichnet ist, spiegelt sich der unerbitterliche Wille widrigen Umständen die Stirn zu bieten auch in ihrer Musik wider: Ihre Songs sind energiegeladen, melodisch und haben sehr düstere Lyrics.

The Trigger werden ihr erstes englischsprachigen Album The Time Of Miracles später in diesem Jahr veröffentlichen!

https://bandtrigger.com

https://www.facebook.com/bandtrigger

https://twitter.com/BandTrigger

https://www.youtube.com/user/TriggerVideo

https://www.instagram.com/thetrigger_official

https://spoti.fi/2RXfMuD

