Dying Gorgeous Lies‚ neue Single Fatal Craving ist ab sofort verfügbar und hat ein Lyric Video mit im Gepäck, das man sich hier ansehen kann.

Es ist die erste vollständige Single vom kommenden Album The Hunter And The Prey, das am 22.03.2019 bei Massacre Records erscheinen wird. Natürlich ist Fatal Craving auch auf allen gängigen Streamingplattformen sowie als digitaler Download erhältlich.

Das Album wurde von Charles Greywolf im Studio Greywolf gemischt und gemastert. Das fantastische Artwork stammt von Thomas Kilian / Soulcatcher Photography.

Musikalisch entwickelt sich die Band stets weiter: Mit der neuen Keyboarderin/Pianistin Jay’Na D. an Bord sind die neuen Songs offener und melodischer, ohne etwas ihrer Härte einzubüßen. Und auch Liz‚ Stimme ist brutaler und variabler als je zuvor.

Die Band hat bereits zwei kurze Teaser-Videos veröffentlicht, die auch Ausschnitte von einigen neuen Songs beinhalten: From The Ashes und New World Order sind in diesem Teaser zu hören, während euch ein Ausschnitt aus Hellfire hier um die Ohren geknallt wird.

Das neue Dying Gorgeous Lies Album The Hunter And The Prey wird als CD Digipak, Stream & Download erhältlich sein. Hier kann man es bestellen.

The Hunter And The Prey Tracklist:

1. From The Ashes / Hellfire

2. We Are The Apocalypse

3. Revolution Day

4. …And As The Bombs Fell

5. Fatal Craving

6. New World Order

7. Ancient Tales

8. Beast Mode

9. Greetings From Aleppo

10. Sweet Taste Of Lies

https://www.dying-gorgeous-lies.de

https://www.facebook.com/DyingGorgeousLies.Official

https://twitter.com/dglthrash

https://www.youtube.com/user/DyingGorgeousLies

https://www.instagram.com/dyinggorgeouslies

https://spoti.fi/2FuTjmL

Kommentare

