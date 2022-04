A Chance For Metal Festival – Open Air 2022: steigt in eine Monat in Andernach

Am ersten vollen Maiwochenende findet das vierzehnte ACFMF am JUZ Live Club in Andernach erstmalig (und einmalig!) als Open Air statt. Das Festival genießt in der deutschen Metal-Szene schon seit einigen Jahren Kultstatus, da das Konzept so einfach wie gut ist: Die Fans vor Ort bestimmen die Bands für das Folgejahr über einen Stimmzettel, welcher in der „Bandbox“ landet und somit die Gruppen für das nächste Festival demokratisch ermittelt. Nebst dem Motto des Festivals „Ohne Metal macht es keinen Spaß & auch keinen Sinn!“ ist das Konzept auch umweltorientiert, denn nur wenn am Sonntag-dem Abreisetag-die Wiese von den Veranstaltern für grün erklärt wird, kann es ein weiteres A Chance For Metal Festival geben. Der Slogan „Die Wiese muss grün sein!“ ist mittlerweile auch außerhalb der „Metal Metropole Mittelrhein“, bei anderen Festivals, Außendarstellung für aktiven Umweltschutz, dem die Besucherinnen und Besucher gerne und stets nachgekommen sind. Das Kulturamt der Stadt Andernach ist offizieller Sponsorenpartner der Veranstaltung. Das Festivalticket inklusive Camping kostet 40 Euro(zzgl. Gebühren), der Preis an der Abendkasse beträgt 50 Euro. Ein frühzeitiger Ticketerwerb lohnt sich also. Weitere Informationen gibt es unter www.acfmf.de und auf Facebook: www.facebook.com/ACFMF. Die insgesamt 15 Bands verteilen sich auf zwei Konzerttage und lesen sich wie folgt: Motorjesus,Pripjat, SacredSteel, Septagon, Greydon Fields, Sleeper`sGuilt, Incertain, Snakebite, Crusher, Desolate Throne, Liverless, Redgrin, StoneBlind, Tempest und In From The Storm.

A Chance For Metal Festival – Open Air

„Ohne Metal macht es keinen Spaß & auch keinen Sinn!“

06. & 07.05.2022

JUZ Live Club Andernach

Einlass: Freitag, 17:30 Uhr und Samstag 14 Uhr

Weitere Infos gibt es auf der Homepage: www.acfmf.de und auf Facebook: www.facebook.com/ACFMF.