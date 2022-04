Pure&Crafted: am 01.07. mit den Pixies, Nothing But Thieves, Altin Gün & The Vaccines

Motorräder in der Steilwand, Luftgitarre vor der Lautsprecherwand – beim Pure&Crafted kommen die schönsten Gänsehaut-Momente zusammen. Das Festival feiert den Dreiklang von Musik, Motorrad und New Heritage – und erreicht in dieser Kombination ein konkurrenzloses Niveau. Initiiert von BMW Motorrad, die auch Titelsponsor des Events sind, wird das Pure&Crafted Festival am 1. Juli 2022 zum zweiten Mal den Kessel im Sommergarten der Messe Berlin zum Brodeln bringen.

Bereits bestätigt: Pixies, Nothing But Thieves, Altin Gün & The Vaccines!

Dieses Jahr wird das Publikum von den Indie-Helden Pixies als Headliner auf eine emotionale Achterbahnfahrt geschickt. Seit 1986 im Geschäft, haben die Pixies nicht nur viele Indie-Größen beeinflusst, sondern sind immer noch Garant für eine powervolle Live-Performance. Highlight jeder Show ist sicherlich ihr bekanntestes Lied Where Is My Mind, welches gleich in zwei absoluten Kultfilmen verewigt wurde: Trainspotting sowie Fight Club. Dieser Meilenstein der Popkultur wird ganz bestimmt auch den Sommergarten in einen kollektiven Freudentaumel versetzen. Ebenfalls für die diesjährige Sommerausgabe des Pure&Crafted Festivals bestätigt ist die englische Rockband Nothing But Thieves um Frontmann und Superstimme Conor Mason. In Großbritannien schon in der absoluten Oberliga, schicken sich die Jungs aktuell an, den Rest der Welt zu erobern.

Auch dabei die hypnotischen Anatolien-Rocker Altın Gün, die unter Garantie für eine ekstatische Stimmung beim Publikum sorgen werden, während die Londoner The Vaccines ihr letztjähriges Album Back In Love City im Gepäck haben und auch nach all den Jahren noch immer randvoll mit neuen Ideen und Erfindungsgeist sind. Live auf der Bühne glänzen sie eh wie und je! Weitere Live-Perlen werden wir in den kommenden Wochen verkünden. Eins ist sicher: es wird auf jeden Fall wieder für ein fulminantes Line-Up gesorgt sein.

Atemberaubende Custombikes in der Wheels Area

Gitarrenmusik, Custom-Motorräder und traditionell hergestellte Bekleidung sind Facetten einer Welt, die seit vielen Jahren immer attraktiver wird. Eine Kultur um „Do it yourself“ propagiert die Rückbesinnung auf traditionelle Werte: handgemacht, unverfälscht und unverwüstlich – eben pure and crafted. In der Custom-Szene werden Motorräder zu unverwechselbaren Einzelstücken veredelt. Die Stars dieser Szene stellen auf dem Pure&Crafted ihre neuesten Prachtstücke aus – und sind selbst vor Ort. Die Macher hinter Kingston Customs, Renard Speedshop oder WalzWerk sind immer für eine Fachsimpelei zu haben. BMW Motorrad verneigt sich mit dem Pure&Crafted Festival auch vor einer Szene, die sich entscheidend von den bayerischen Boxermotoren inspirieren lässt.

Flanieren im General Store – Adrenalinkick im Motodrom

Der 50er-Jahre-Prachtbau des Sommergartens stellt das passende Ambiente für Mode und Accessoires, die Materialechtheit und James-Dean-Coolness zu einem zeitlosen Look kombinieren. Aussteller wie Bad & Bold, SA1NT oder Blundstone schließen sich im gemeinsamen Heritage-Geiste zum General Store zusammen.

Für den ultimativen Nervenkitzel sorgen die Motorrad-Akrobaten um Donald Ganslmeier, die in der Steilwand ihres Motodroms die Schwerkraft verlachen. Mit ihrer Show gehören sie zum festen Bestandteil des Festivals. Wer Motorrad sagt, meint Adrenalin!

Abwechslungsreiches Programm – Schlag auf Schlag

Im Sommergarten der Messe Berlin hat das Pure&Crafted Festival seine neue Heimat gefunden. Das trichterförmige Gelände ist genauso Sehnsuchtsort wie Erlebnisparcours. Zwischen Hauptbühne, Custom-Ausstellerfläche und General Store sorgen Kinosaal, Food-Trucks und kleine Musikbühnen für ein engmaschiges Netz an Attraktionen. Und wem das noch nicht reicht: Das Pure&Crafted geht direkt im Anschluss in die BMW Motorrad Days über. Bei diesem Traditionsevent kann man am 2.-3. Juli tief in die Welt der BMW-Motorradenthusiasten eintauchen – und weiterhin Elemente vom Pure&Crafted genießen. General Store, Wheels Area und das Motodrom bleiben auch während der BMW Motorrad Days geöffnet.

Vorverkauf gestartet – jetzt Tickets sichern

Nicht nur räumlich, auch zeitlich wird das Pure&Crafted kompakter. Bisher an zwei Tagen, wird es in diesem Sommer an einem Tag ausgerichtet. Das verdichtete Programm schafft ein intensiveres Erleben. Das Pure&Crafted feiert mit dem Dreiklang aus Musik, Motorrad und New Heritage klassische Indie-Kultur – und ist damit auf dem besten Weg, selbst zum Klassiker zu werden.

Der Vorverkauf für das Pure&Crafted Festival ist gestartet und limitierte Early Bird-Tickets können sich ab sofort für 30,00 EUR unter www.pureandcrafted.com gesichert werden.