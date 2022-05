Pure&Crafted: Line-Up + Programm komplett

READY, SET, GO:

Sechs Wochen bis zum Pure&Crafted!

▪ 1. Juli, Sommergarten Messe Berlin – direkt unterm Funkturm

▪ Neben Pixies, Nothing But Thieves, Altın Gün u.a. neu im Line-Up: Yola, DeWolff + Punk Rock Karaoke

▪ Wheels Area, General Store, Motodrom, Kino, Kids Parcours runden das Programm ab

In 45 Tagen ist es so weit: Einen Tag und eine laue Sommernacht lang kommen wir unterm Berliner Funkturm zusammen, feiern und genießen Musik und Kultur (und natürlich ein kühles Bierchen). Wir teilen endlich wieder Freude, Emotionen sowie Erlebnisse – und das ohne Einschränkungen. Am 1. Juli 2022 geht’s rund – das Pure&Crafted Festival presented by BMW Motorrad lädt zum kollektiven Freudentaumel in den Sommergarten der Messe Berlin ein.

Yola, Dewolff komplettieren Line-Up neben Pixies, Nothing But Thieves & Altin Gün

Wir freuen uns sehr darüber – und sind auch ein bisschen stolz -, dass wir für das diesjährige Pure&Crafted die Singer-Songwriterin Yola gewinnen konnten. Yola schickt sich aktuell an, ‚the next best superstar‘ zu werden: mehrfach für den Grammy nominiert, gerade beim Coachella gespielt, Rolle im neuen Baz Luhrmann Blockbuster Elvis, der im Juni in die Kinos kommt, absoluter Kritiker- und Fanliebling. Der Titel ihres aktuellen Albums Stand For Myself ist Programm und wer noch nicht reingehört hat, sollte das tun, denn Stand For Myself ist der perfekte Soundtrack zum Sommer. Neben Yola freuen wir uns auf die Niederländer DeWolff. Der Bandname ist Harvey Keitels The Wolf aus dem Film Pulp Fiction nachempfunden. Das lässt auf einiges schließen. In der Szene sagt man, dass DeWolff ihre Hörer und Zuschauer mit ihrem Psychedlic- & Bluesrock in eine Zeit mitnehmen, die an Led Zeppelin, Pink Floyd und Deep Purple erinnert. Man darf also gespannt sein auf den 1. Juli im Sommergarten!

Abgerundet wird das Live-Programm durch die Lokalmatadoren Pictures, die mit jeder Menge Indie-Rock auftrumpfen. Mit den Pixies, die bei uns eins von drei Deutschland-Konzerten spielen, Nothing But Thieves, Altin Gün, The Vaccines und den Sheafs dürften bei Live-Musik-Fans bereits jetzt die Endorphine in Wallung geraten. Und wer selbst mal wissen will, wie das Stage-Gefühl so ist, der/die ist herzlich eingeladen, der Meute beim Punk Rock Karaoke einzuheizen. Denn, ja – das Punk Rock Karaoke Special ist endlich wieder zurück!

Vorverkauf läuft auf Hochtouren – jetzt Tickets sichern

Der Vorverkauf für das Pure&Crafted läuft und Tickets können unter www.pureandcrafted.com gekauft werden. Das Festivalticket fürs gesamte Event ist für 40,00 € erhältlich, Kinder kommen bei uns kostenlos aufs Gelände.

Weitere Infos zum Pure&Crafted könnt ihr hier nachlesen: