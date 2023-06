Pure&Crafted Festival 2023: siebte Auflage des Festivals am 07.07 und 08.07.2023 in Xhain

Initiiert und ins Leben gerufen von BMW Motorrad, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum feiern, wird Pure&Crafted bereits seit 2015 einmal im Jahr zu einem Schmelztiegel, der die unterschiedlichsten Communities mit ihren vielfältigen Interessen zusammenbringt und verbindet. Hier treffen außergewöhnliche Musiker:innen auf innovative Customizer:innen auf Kunst auf bestes Food & Beverage auf Entertainment für alle Sinne. All das verschmilzt an zwei Tagen zu einem wundervollen Stück gelebter Kultur in all ihren Facetten. In der Form einzigartig!



Und doch wird in diesem Jahr alles ein bisschen anders: nicht nur findet das Pure&Crafted am 07.07 und 08.07. endlich wieder an zwei Tagen statt, sondern hat mit dem Napoleon Komplex auch ein wie auf das Festival perfekt zugeschnittenes Zuhause gefunden. Vom Sommergarten der Messe Berlin, mitten hinein ins brodelnde und urbane Friedrichshain-Kreuzberg. Auf einem wirklich tollen und besonderem Warehouse-Gelände, mit typischem Industrial-Charme, können Besucher:innen und Fans in die einmalige Pure&Crafted-Welt eintauchen. On top lassen sich hier die besten Sonnenuntergänge der Stadt an der genau dafür beliebten Modersohnbrücke zelebrieren.



Klar, auch Musikliebhaber:innen kommen wieder auf ihre Kosten. Auf zwei berlintypischen Bühnen lassen sich spannende Künstler:innen und Bands erleben. In diesem Jahr mit dabei das österreichische Duo Cari Cari, dessen Liveshows ein leidenschaftlicher Ritt durch die wilden Hippie-Siebziger, die grungeigen Neunziger und die Jetztzeit sind. Mindestens genauso wild, im positiven Sinn versteht sich, ist Drangsal: New Wave, Post-Punk, Indie-Pop – Drangsal fühlt sich in all diesen Genres wohl und spielt bei uns zudem sein einziges Deutschlandkonzert in 2023. Musikalisch entdecken lässt sich auf jeden Fall viel. Dafür wird unter anderem Multiinstrumentalist, Producer und Sänger Wu-Lu sorgen, dessen Tracks Grime, Dub und Punk zugleich atmen. Oder aber die Circa Waves, deren treibend-melodischer Indie-Rock von The Strokes und The Vaccines inspiriert ist.



Neu bei uns, ein absolutes Highlight: ein Berliner Künstler wird einen Skatepark designen, in dem sich vor Ort die lokale bis nationale Skate-Szene battlen wird. Die Berliner Skate Community rund um den Künstler kümmert sich um Sounds, Bites sowie die richtigen Vibes. Mehrmals täglich finden BMX-Flatland Shows auf dem Gelände und in dem Skatepark statt – mit anschließenden Workshops für Interessierte.



In der Wheels Area wird eine spannende Auswahl der aktuell heißesten und progressivsten Customizer:innen ihre aktuellen Projekte vorstellen. Mit dabei unter anderem Hookie Co. aus Dresden, die das diesjährige Pure&Crafted Custombike designen werden. Ihre Kreativität wird Besucher:innen ebenso umhauen wie uns. Erstmalig spielt bei uns in diesem Jahr auch Elektromobilität eine zentrale Rolle, indem wir hier konsequent die Brücke von Heritage zu Mobilitätskonzepten der Zukunft schlagen. The Future is calling! Im General Store wird’s wieder eine kuratierte Auswahl unserer Herzensmarken geben, die ihre Lieblingsprodukte ausstellen und zum Verkauf anbieten – passend zu den Passionen, die wir vor Ort feiern: Musik, Motorradkultur, Skateboarding, BMX und Kunst. Gespickt wird dieses Programm mit weiteren Künstler:innen, die vor Ort ihre Werke zeigen und präsentieren werden.

Der Vorverkauf für das Pure&Crafted ist gestartet und Tickets für das Festival können sich ab sofort für 34,90 € hier in unserem offiziellen Ticketshop gesichert werden. Tagestickets werden Mitte Mai in den Vorverkauf gehen.