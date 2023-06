Motörhead: veröffentlichen neues Video „I Got Mine“ aus dem am 16.06.2023 erscheinenden Album „Live At The Montreux Jazz Festival 2007“

Der zweite Track vom Motörhead Album Live At The Montreux Jazz Festival ist: I Got Mine. Als Single im Juni 1983 erstmals aus dem Album Another Perfect Day veröffentlicht, ist diese kraftvolle Live-Version eine perfekte Wiedergabe des 40. Jubiläums.

Video zu I Got Mine:

Aufgenommen wurde die Montreux Show am 7. Juli 2007 während der Kiss Of Death Tour im legendären Auditorium Stravinski und überzeugt mit der Leistung des perfekten und potenten Trios Lemmy Kilmister, Phil Campbell und Mikkey Dee. Und das nicht nur mit der etwas anderen Setlist, sondern auch mit der Kraft und dem Besonderen, was Motörhead legendär machte und die Ausnahme Band immer wieder live bewiesen hat.

Motörhead – Live At The Montreux Jazz Festival ’07 wird in Doppel- Vinyl, als Doppel-CD und digital veröffentlicht.

Pre-Order und exklusiver Merch: https://motorhead.lnk.to/montreuxPR

LP und CD Tracklisting: