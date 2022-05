Delta Bats: veröffentlichen Lyricvideo zu brandneuer Single „Hollow“ aus kommendem Album „Here Come The Bats“

Am 29. Juli veröffentlichen die deutschen Heavy Metal Punks Delta Bats ihr Debütalbum Here Come The Bats über Drakkar Entertainment.

Unüberhörbar huldigt das sympathische Duo seinen Göttern – Motörhead, ZZ Top, Ramones, Judas Priest – jedoch ohne dabei die Tanzbarkeit einer Samantha Fox aus den Augen zu verlieren. Wo die Bats auftauchen, ist Party angesagt. Hier wird geschwitzt und man trinkt Coors light aus Dosen. Hüllen fallen von Körpern, die besser verhüllt geblieben wären. Aber das ist alles egal. Zwei Freunde für ein Halleluja. Diesen Sommer laden sie euch zur Party ein, denn Here Come The Bats!

Nach der erst kürzlich, ersten veröffentlichten Single- und Video Auskopplung zu Delta Bat, folgt heut eine weiterer, Stoner-rockiger, Nachschlag. Drummer Toby Fuhrmann verrät zum neuen Track Hollow: „Manchmal schreibt man ohne Absicht einen Stoner Rock Song, auch wenn man keine Stoner Rock Band ist. So ist uns das bei den Delta Bats jetzt halt passiert. Und dann auch noch 7 Minuten lang. Die Lyrics gehen tief und wir entschuldigen uns für nichts. Expect the unexpected! Here come the Bats!“

Den neuen Delta Bats Lyric Clip zu Hollow seht ihr ab sofort online hier:

