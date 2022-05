Cabin Boy Jumped Ship: veröffentlichen „Golden“ Musikvideo aus kommendem Album „Sentiments“

Die britische Modern Metal Band Cabin Boy Jumped Ship veröffentlicht Ende dieses Monats, am 27. Mai, ihren zweiten Longplayer Sentiments über AFM Records. Mit bereits zwei EPs und dem von der internationalen Musikpresse gefeierten, 2019er Debüt The Heartless im Gepäck, hat sich die Band aus Leicestershire längst einen Namen als einer der aufstrebensten Newcomer Acts in der Metal Szene erspielt. Denn Cabin Boy Jumped Ship mischen gekonnt Elektro und Metal und nennen das Ergebnis Electronicore; ein Sound der die Tanzflächen der Clubs weltweit in pulsierende Moshpits verwandelt und dabei Fans von Bands wie Elektric Callboy, Deez Nuts oder The Devil Wears Prada voll auf ihre Kosten kommen sollten!

Nach den ersten Single-Auskopplungen samt Video Clips zu Songs wie Ghosts, Demons und Survivor, folgt heut die finale, vierte Single zum Track Golden! Dazu verrät uns Sänger Conor Peek: „Golden ist der letzte Track, den wir veröffentlichen, bevor unser neues Album Sentiments weltweit veröffentlicht wird, und wir könnten uns keinen besseren Song vorstellen, um euch das Album zu präsentieren. Der Track hat alles, was neue und alte Fans unserer Band genießen würden, und ich persönlich finde, dass es eine großartige Vereinigung von allem ist, was wir verkörpern. Get ready for the heavy!“

Seht das neue Golden Video von Cabin Boy Jumped Ship hier:

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: