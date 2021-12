Cabin Boy Jumped Ship: stellen ersten Song aus kommendem Album „Sentiments“ vor

England’s heißeste Anwärter auf den Modern Metal Thron Cabin Boy Jumped Ship haben die Veröffentlichung ihres zweiten Longplayers Sentiments bekannt gegeben! Das neue Album erscheint am 27. Mai 2022 über AFM Records.

Nach zwei EPs und ihrem von der internationalen Musikpresse gefeierten, 2019er Debüt The Heartless, hat sich die Band aus Leicestershire längst einen Namen als einer der aufstrebensten Newcomer Acts in der Metal Szene erspielt. Cabin Boy Jumped Ship mischen gekonnt Elektro und Metal und nennen das Ergebnis Electronicore; ein Sound, der die Tanzflächen der Clubs weltweit in pulsierende Moshpits verwandelt. Ihr neuestes Werk Sentiments macht hier keine Ausnahme, heute stellte die Band einen ersten Song samt Videoclip vor.

„Es fühlt sich so gut an, nach so langer Zeit wieder neue Musik auf der Welt zu haben und ich hoffe, unsere Fans können sich mit dem Gefühl, welches wir mit der neuen Platte transportieren möchten, verbinden,“ so Sänger Conor Peek. Bandkollege und Bassist Jayke Davenport fügt hinzu: „Ich weiß jetzt schon, dass dieser Song live einer meiner Lieblingstracks sein wird. Definitiv einer unserer härtesten Songs, die bisher veröffentlicht wurden und ich kann es kaum erwarten, ihn mit euch allen gemeinsam zu feiern!“

Das neue Cabin Boy Jumped Ship Video zu Survivor seht ihr hier:

Seit ihrer Gründung in 2013, tourte sich der Vierer mit Shows in Großbritannien, Europa, Russland und sogar den Philippinen durch die Welt. Dabei teilten sie die Bühne bereits mit Szenegrößen wie Eskimo Callboy, Deez Nuts oder The Devil Wears Prada. The Heartless wurde allein bei Spotify mehr als zwei Millionen Mal gestreamt, der YouTube-Kanal der Band verzeichnet weit mehr als eine Millionen Views. Beeindruckende Zahlen für einen Haufen junger Typen, die sich ihre ersten Erfolge ohne Business-Unterstützung allein erkämpft haben.

Nun bricht für Cabin Boy Jumped Ship eine neue Ära an. Mit ihrem kommenden, neuen Album Sentiments, neuer Plattenfirma (AFM Records) und deren Vertriebspartnern Soulfood und Believe im Rücken wird die Band fraglos einen gewaltigen Schritt nach vorne machen und neue Fangruppen erschließen. „Wir sind sehr aufgeregt, den Vertrag mit AFM unterschrieben zu haben und nun Kollegen von Bands wie We Butter The Bread With Butter oder Lordi zu sein, um nur einige zu nennen.“ Freut sich Schlagzeuger Reece Miller. „Das bedeutet auch, dass unser lang erwartetes zweites Album endlich erscheint. Wir können es kaum erwarten, den Fans zu zeigen, woran wir in den letzten zwei Jahren so hart gearbeitet haben und bedanken uns bei euch für eure Geduld.“

Sentiments wurde in den Innersound Studios im englischen York unter der Regie der Graves-Brüder Sam und Joe (Asking Alexandria, Glamour Of The Kill, InVisions) aufgenommen und gemastered.

Die Platte erscheint am 27. Mai 2022 als farbiges Vinyl im Gatefold, in einem limitierten Box-Set und als CD-Digipack. Der exklusive Pre-Sale startet bereits am 14. Januar auf www.afm-records.de

Tracklist:

01. Sentiments

02. Demons

03. War

04. Golden

05. Ghosts

06. Deluded

07. Suffering

08. Cure

09. Low

10. Survivor

11. Smile

Cabin Boy Jumped Ship sind:

Conor Peek – Gesang

Jayke Davenport – Bass

Reece Miller – Drums, Gesang

Abel Aguado – Gitarre

Cabin Boy Jumped Ship online:

www.cabinboyjumpedship.co.uk

www.facebook.com/CabinBoyJumpedShip