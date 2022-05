Der Track stammt vom kommenden Album Expect The Unexpected, das am 13. Mai 2022 via ROAR! Rock Of Angels Records veröffentlicht wird.

Schaut euch das Video hier an:

Die digitale Single Diggin‘ Up The Dirt ist jetzt auf allen gängigen Streamingplattformen erhältlich!

Expect The Unexpected erscheint am 13. Mai 2022 als Digipak-CD und als Streaming- bzw. Downloadvariante.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: