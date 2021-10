Stinger: neues Video zu „Roller Coaster“ online

Mit Roller Coaster bringen Stinger die zweite Single-Auskopplung des im Januar erscheinenden Albums Expect The Unexpected an den Start. Mit guter Laune in schwierigen Zeiten, blicken Stinger auf die vergangenen zwei Jahre zurück. Textlich eine kleine sarkastische Aufarbeitung mit einem Augenzwinkern und der Blick auf das Unerwartete, dass das Leben so oft bereithält. Ein Song, der zum Mitwippen auffordert und spätestens ab dem Refrain die „Gute-Laune-Muskulatur“ in der Kieferregion aktiviert. Mitsingen ist beim Refrain absolute Pflicht und das Gitarrensolo ist wohl der Inbegriff, wie sich ein Selbiges mit perfekter Harmonie in einen Song einfügen lässt.

Den Clip seht ihr hier:

Am 28.01.2021 werden Stinger ihr neues Album Expect The Unexpected via Boersma-Records veröffentlichen.

Alle weiteren Infos:

www.stingerrocks.com

https://www.facebook.com/stingerrocks.de