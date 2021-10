Bunghole: Studio-Livesession ist online

Die Crossover-Thrasher Bunghole veröffentlichen am 06.12. ihr Debütalbum Preparation For Damnation. Vorab hat die Band aber pünktlich zu Halloween eine Studio-Livesession online gestellt, inklusive Titeltrack des kommenden Albums.

Schaut euch den exklusiven Einblick in das bevorstehende Album hier an:

Und wer die Band bei Vollkontaktshows sehen möchte, hat Anfang 2022 gleich zwei Gelegenheiten dazu:

29.01.22 – Ratinger Hof, Düsseldorf (mit Born From Pain, Death Before Dishonor, We Scrape The Sky)

04.02.22 – Don’t Panic, Essen (mit Fleischwolf)

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: