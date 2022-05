Grave Digger: geben neues Album „Symbol Of Eternity“ bekannt

Grave Digger sind ein nicht wegzudenkender Bestandteil der deutschen Heavy Metal-Szene, und das bereits seit über vier Jahrzehnten. Chris Boltendahl, Axel Ritt, Jens Becker und Marcus Kniep sind nicht nur eine geballte Live-Institution, sie liefern auch regelmäßig High Quality-Heavy Metal-Platten ab. Auf ihrem neuesten Album Symbol Of Eternity geht es weiter mit der Geschichte der Kreuzzüge, nachdem man sich bereits auf dem Vorgängeralbum Knights Of The Cross der Vergangenheit der Kreuzritter gewidmet hatte. Rasierklingenscharfe Riffs, opulente Chorarrangements und die einzigartige Stimme von Chris Boltendahl sind wesentliche Bestandteile des neuen Grave Digger-Werks. Alle Eigenschaften, die die Band seit über 4 Jahrzehnten bestimmen, sind vereint auf einem einzigen Album zu hören, einem originären und hartem Album, dem Album Symbol Of Eternity. Doch trotz der schonungslosen Riffs wie beispielsweise im Opener Battle Cry stehen melodische Refrains doch immer im Vordergrund. Harte Double Bass-Attacken wechseln sich mit Mid-Tempo und dem nahezu doomartigen Titeltrack ab, so dass das Herz eines jeden Headbangers höherschlagen wird. Grave Digger waren noch nie so vielfältig und haben keine Angst davor, auch mal über den Tellerrand zu schauen, wie im Bonustrack Hellas Hellas, der ein Cover des griechischen Superstars Vasilis Papakonstantinou ist. Chris singt hier zum ersten Mal in seinem Leben auf Griechisch, und die Band konnte sogar Vasilis persönlich für einige Vocalpassagen gewinnen. Öffnet eure Ohren und Augen, wenn das neue Album am 26. August 2022 weltweit in den Läden stehen wird, und ihr könnt eine weitere Reise in die geheime Welt der Kreuzritter unternehmen. Der König ist tot… Lang lebe der König!

Symbol Of Eternity erscheint am 26. August 2022 auf allen Plattformen und in zahlreichen Editionen.

Grave Digger sind:

Chris Boltendahl – Vocals

Axel Ritt – Gitarre

Jens Becker – Bass

Marcus Kniep – Schlagzeug

