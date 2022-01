Cabin Boy Jumped Ship: veröffentlichen neuen Song „Demons“ aus kommendem Album „Sentiments“

Cabin Boy Jumped Ship, England’s heissester Modern Metal Export, hat erst kürzlich die Veröffentlichung ihres zweiten Album Sentiments für den 27. Mai über AFM Records bekannt gegeben, heute stellte der Vierer prompt eine zweite Single-Auskopplung samt Video vor! Nach zwei EPs und ihrem von der internationalen Musikpresse gefeierten, 2019er Debüt The Heartless, hat sich die Band aus Leicestershire längst einen Namen als einer der aufstrebensten Newcomer Acts in der Metal Szene erspielt. Cabin Boy Jumped Ship mischen gekonnt Elektro und Metal und nennen das Ergebnis Electronicore; ein Sound der die Tanzflächen der Clubs weltweit in pulsierende Moshpits verwandelt.



Nach der bereits Ende letzten Jahres erschienenen, ersten Single zu Survivor, gibt es nun Nachschlag der Bock auf die gesamte neue Platte macht! „Demons repräsentiert die nächste Ära von CBJS,“ verrät Frontmann Conor Peek. „Der Track war einer unserer ersten Demos, die für Sentiments geschrieben wurden, und als Reece dem Rest der Band das Konzept zeigte, an dem er gerade arbeitete, wussten wir sofort, hier beginnt ein neues Kapitel. Und das sollte man sich nicht entgehen lassen!“