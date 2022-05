Motor Sister: veröffentlichen neues Album „Get Off“ zusammen mit neuem Video zu „Coming For You“

Motor Sister veröffentlichen heute ihr lang erwartetes neues Album Get Off via Metal Blade Records. Darüber hinaus gibt es mit Coming For You ein neues Video zu sehen, produziert von Regisseur Travis Shinn.

Get Off enthält außerdem die beiden Singles Right There, Just Like That und Can’t Get High Enough. Get Off erscheint sowohl digital, als auch als Digipak-CD sowie auf 180g black vinyl, crimson red w/blue smoke vinyl (US exclusive) und pale blue grey marbled vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies). Pre-save / pre-order hier möglich: metalblade.com/motorsister

„Unsere erste Platte Ride war eine Sammlung von Songs, die wir von der Band Mother Superior neu aufgenommen haben, was großartig war, aber ich bin begeistert, dass wir die Chance hatten, zusammen in einen Raum zu gehen und neues Material zu schreiben“, sagt Bassist Joey Vera. „Wir behalten stets im Hinterkopf, woher diese Band stammt, aber wir können sie auf eine ganz andere Ebene bringen.“

Sänger/Gitarrist Jim Wilson: „We wanted to make a high energy, kick ass rock & roll record from top to bottom. All killer, no filler.“

Und Gitarrist Scott Ian: „Get Off is the best hard rock record since Appetite For Destruction.“

