Motor Sister: kündigen neues Album „Get Off“ an

Motor Sister freuen sich, ihr kommendes Album Get Off anzukündigen, das am 6. Mai über Metal Blade Records erscheinen wird. Die Band hat auch die Leadsingle Can’t Get High Enough veröffentlicht, die jetzt hier zu hören ist:

„Wir wollten ein energiegeladenes Rock’n’Roll-Album machen, das von vorne bis hinten durchdacht ist“, sagt Sänger und Gitarrist Jim Wilson. „Nur Killer, keine Filler!“

Bassist Joey Vera fügt ergänzend hinzu: „Unsere erste Platte Ride war eine Sammlung von Songs, die wir von der Band Mother Superior neu aufgenommen haben, was großartig war, aber ich bin begeistert, dass wir die Chance hatten, uns zusammen in einen Raum zu setzen und dieses neue Material zu schreiben. Wir behalten im Hinterkopf, woher diese Band stammt, aber wir können sie auf eine ganz andere Ebene bringen.“

Über die neue Single erklärt Gitarrist Scott Ian: „Can’t Get High Enough ist ein geradliniger Ripper von Anfang bis Ende.“

Get Off erscheint sowohl digital, als auch als Digipak-CD sowie auf 180g black vinyl, crimson red w/ blue smoke vinyl (US exclusive) und pale blue grey marbled vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies). Pre-save / pre-order hier möglich: metalblade.com/motorsister



Get Off Tracklist:

01. Can’t Get High Enough

02. Coming For You

03. Right There, Just Like That

04. Sooner Or Later

05. Excuse Me, Your Life Is Exposed

06. Lion’s Den

07. 1,000,000 Miles

08. Pain

09. Bulletproof

10. Bruise It Or Lose It

11. Time’s Up

12. Rolling Boy Blues

Über Motor Sister:

Bestehend aus Sänger/Gitarrist Jim Wilson (Mother Superior), Gitarrist Scott Ian (Anthrax), Bassist Joey Vera (Armored Saint), Schlagzeuger John Tempesta (White Zombie, The Cult) und Sängerin Pearl Aday (Pearl), wurden Motor Sister ursprünglich als Mother Superior-Coverband gegründet, die sich aus eingefleischten Fans zusammensetzte, die – unterstützt durch den gleichen Frontmann – die Songs aus Spaß an der Sache spielten. Metal Blade wurde auf die Band aufmerksam und bot ihr an, ein Album zu veröffentlichen. Das Ergebnis war Ride (2015), eine Sammlung von Live-Aufnahmen im Studio, die aus dem Backkatalog von Mother Superior herausgepickt wurden.

Jetzt gehen sie über diese Parameter hinaus und kehren mit ihrem zweiten Album zurück, das fast ausschließlich aus brandneuem Material besteht. „Die Platte mit den Covers war schon fertig, also gab es keinen Grund, sie noch einmal zu machen“, sagt Aday. „Wir sind ein Haufen von Songwritern mit so viel Leidenschaft für dieselbe Art von Musik, dass es einfach Sinn macht, dass wir zusammen neue Musik machen, und es war wie immer einfach, Jims Führung bei diesem Album zu folgen. Er strotzte nur so vor Songs und Ideen, so dass wir uns alle mit Freude darauf stürzten.“ Wilson fügt hinzu: „Wir wollten auf jeden Fall an den Geist meiner alten Band anknüpfen, und das ist wirklich nicht schwer, denn alles, was Mother Superior gemacht haben, wurde mit Herz und Seele gemacht, und ich denke, Seele ist ein wichtiges Wort. Nicht unbedingt ‚Soul Music‘, aber das Gefühl, das damit einhergeht.“

Das Ergebnis wird von Vera treffend als „no bullshit hard rock and roll“ beschrieben. Die Platte enthält elf Eigenkompositionen und wird durch eine Coverversion von Mother Superior’s Rolling Boy Blues abgerundet, die schon lange ein fester Bestandteil ihrer Liveauftritte ist. Mit dem zwingenden, hochoktanigen Can’t Get High Enough geben sie sofort Vollgas, ebenso wie mit dem reinen Rock n‘ Soul von Bulletproof und dem schwungvollen Excuse Me, Your Life Is Exposed. Etwas langsamer geht es bei den Mitsing-Hymnen Sooner Or Later und dem eher klagenden Pain zu.

Wie schon bei Ride hat die Band Jay Ruston (Anthrax, Steel Panther) mit der Produktion betraut, und dieses Mal ging es ins Studio 606 in LA. „Es ist ein großartig klingender Raum und wir konnten mit dem Sound City Neve aufnehmen, der perfekt für unseren Sound ist“, sagt Ian. „Und es gehört ein paar wirklich coolen Leuten, die sich großartig um uns gekümmert haben.“ Wie auch der Vorgänger wurde Get Off live im Studio aufgenommen, wobei sich alle fünf Mitglieder in einem Raum befanden. Gesang und Leads wurden neu aufgenommen, nachdem die Grundspuren festgelegt worden waren, aber die Aufnahmen wurden mitten im Prozess von Covid-19 unterbrochen. Dies führte zu einer Unterbrechung, die erst ein Jahr später wieder aufgenommen wurde, als die Band dem Album den letzten Schliff verpasste, aber diese Unterbrechung hat dem Gefühl der Ausgelassenheit und Spontaneität, das aus den Lautsprechern dringt, definitiv nicht geschadet. Jetzt freut sich die Band darauf, diese Originale neben den Covers, für die sie bekannt sind, live zu spielen, und mit den für 2022 gebuchten Shows ist es für die Fans an der Zeit, die Sau rauszulassen und sich auf eine der größten Rock’n’Roll-Bands der Gegenwart einzulassen.

Motor Sister sind:

Jim Wilson – Vocalist / Guitarist

Scott Ian – Guitarist

Joey Vera – Bassist

John Tempesta – Drummer

Pearl Aday – Vocalist

