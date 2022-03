Allison: veröffentlichen Video zu „Merry-Go-Round“

Die Hard Rock-Formation Allison aus der Schweiz wird am 25.03.2022 ihr Album They Never Come Back bei Massacre Records erneut veröffentlichen!

Die Band hat heute die Single Merry-Go-Round nebst offiziellem Video veröffentlicht, das man sich hier ansehen kann:

Die Songs auf They Never Come Back sind im Vergleich zu früheren Veröffentlichungen etwas härter geworden, lassen aber immer noch Raum für Einflüsse von z.B. Blues oder Country.

Unser Time For Metal Redakteur Norbert C. konnte schon in das neue Album reinhören. Hier kommt ihr zu seinem Review: