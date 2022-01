Allison: veröffentlichen Albumdetails

Die Hard Rock-Formation Allison aus der Schweiz wird am 25.03.2022 ihr Album They Never Come Back bei Massacre Records erneut veröffentlichen!

Die Songs auf They Never Come Back sind im Vergleich zu früheren Veröffentlichungen etwas härter geworden, lassen aber immer noch Raum für Einflüsse von z.B. Blues oder Country.

They Never Come Back wurde von Tommy Vetterli (Eluveitie, Cellar Darling, Kreator) und Claudio Cueni (Beware Of Darkness, The Temptations, Boyz II Men) in den New Sound Studios in der Schweiz aufgenommen. Letzterer war auch für den Mix und das Mastering im Candyhouse East Studio verantwortlich.

Das Coverartwork des Albums wurde von Pierce Baltino gestaltet.

They Never Come Back wird als CD Digipak, limitierte Vinyl LP sowie in digitaler Form erhältlich sein und kann demnächst vorbestellt werden.

Allison – They Never Come Back

CD Digipak

1. The River

2. Edge Of Golden Days

3. Crank It Up

4. Hang Tough

5. Beautiful World

6. Blackbird

7. Merry-Go-Round

8. Rock High

9. Can You Hear Me

10. Open Water

Ltd. Vinyl LP

A-Side

The River

Edge Of Golden Days

Crank It Up

Hang Tough

Beautiful World

B-Side

Merry-Go-Round

Blackbird

Rock High

Can You Hear Me

Open Water

