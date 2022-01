Industrial-Metal Band Dawn Of Ashes kündigt neues Album Scars Of The Broken an und liefert als Vorgeschmack die neue Single EMDR!

Die in LA ansässigen Dawn Of Ashes haben den Nachfolger zu ihrem 2020er Album The Antinomian angekündigt. Das neue Album, Scars Of The Broken, wird am 18. März weltweit über Artoffact Records veröffentlicht.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: