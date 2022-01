Anger Mgmt.: “This Is It” Single-Release am 21.01.2022

Mit Anger Mgmt. hat Winterthur (Schweiz) ein neues Rock-Trio. Wie der Name vermuten lässt: Hier wird Musik als Ventil genutzt, um Wut in etwas Kreatives, in energiegeladene Songs umzuwandeln. Die Songs von Anger Mgmt. thematisieren auf authentische Weise Angst, Depressionen, toxische Männlichkeit und soziale Ungleichheit, mit einer Mischung aus Post-Punk, Grunge und Punkrock und versuchen die Welt gesund zu brüllen. Der Sänger Nik Petronijevic leidet bereits seit seiner Kindheit an einer ausgeprägten Angsterkrankung und Depressionen und entstigmatisiert als Mental Health Aktivist in Radios, TV, Interviews, Podcasts und auf der Bühne.

Die drei Mitglieder der Band sind wahrlich keine Unbekannte in der hiesigen Rockszene. Nik Petronijevic (Useless), Simon Hirzel (The Shattered Mind Machine) und Daniele Brumana (Megaton Sword, Forlet Sires) bilden das Trio und spielten an den Winterthurer Musikfestwochen ihr allererstes Konzert und zwar mit knapp 1000 Besuchern ausverkauft, ohne überhaupt einen Song veröffentlicht zu haben.

Anger Mgmt. hat als Soloprojekt begonnen und ist seit 2021 zu einer Band gewachsen. Neben den Winterthurer Musikfestwochen spielten sie bereits als Support von Velvet Two Stripes (CH) und Deeper (US). Weitere Shows mussten wegen Corona leider wieder abgesagt oder verschoben werden.

Am 21. Januar 2022 erscheint die erste Single This Is It. Der Song beschreibt die Erfahrungen mit Antidepressiva und die Angst zu jemanden zu werden der man nicht sein will.

Im Februar 2022 erscheint die zweite Single Fake Manhood inklusive eines Videoclips. Dieser Song wurde bei der Demo Tape Clinic 2021 eingereicht, jedoch als Demoversion und schaffte es in den Hype-O-Meter. Das Lied kritisiert das typische „Männerbild“ welches uns die Gesellschaft eintrichtert. Die Message: Fick dich! Mach, was du willst, fühle dich, wie du willst, liebe, wen du willst und schäme dich nicht, wer du bist.

https://www.facebook.com/angermgmtdot

https://www.instagram.com/angermgmtdot