Ravenfield: veröffentlichen 2. Album „Pain“ am 18.03.2022

Die süddeutschen Dark Rocker schicken euch mit ihrem zweiten Album Pain auf eine Reise zur dunklen Seite der Seele … und wieder zurück!

In unheimlich beklemmenden Zeiten, in denen nichts mehr so dermaßen beständig zu sein scheint wie Unsicherheit, Angst, Trauer und Schmerz, sehnt man sich innig nach einem vertrauenswürdigen Freund. Nach einem echten Freund, der einem die Hand hält und entschlossen durch die lange Nacht begleitet.

Mit ihrem neuen Album Pain ermöglichen Ravenfield nichts weniger als genau das! Pain ist der probate Soundtrack unserer unstet gewordenen Gegenwart. Zutiefst seriöser Dark Rock, der aus voller Brust ein samtig beseelendes Charisma atmet.

Pain Tracklist:

01. Faith To Hate

02. Obsession

03. Killer

04. Circles

05. Monster

06. The Pain (feat. Michelle Darkness)

07. Autumn

08. Downfall

09. Fast And Curious

10. Chains

Zehn Songs voller eindringlicher Gefühle, Herzschmerz, Trauer und Wut, die unmissverständlich wie hymnische Befreiungsschläge wirken – unter die Haut gehende Düstermusik ohne Platz für Oberflächlichkeit.

Aufgenommen und produziert wurde Pain in den bewährten DarklandStudios vom langjährig erfahrenen End Of Green-Fronter Michelle Darkness.

Herausgekommen sind aufwühlende Lieder die sich mit genussvoller Eleganz in die Ohren walzen. Auch gesanglich herausragend dargeboten bieten Ravenfield auf diesem Album ganze Serien an wohligen Gänsehautschüben.

Und so kommt es bei der Ballade The Pain zu einem fesselnden Duett zwischen Polo und Tieftonmeister Darkness, bei welchem man den marternden Schmerz und die qualvolle Trauer fast greifen kann. (Markus Eck)

Ravenfield Line-Up:

Polo – Vocals, Guitar

Marco – Guitar

Uli – Bass

Rio – Drums

Ravenfield online:

https://www.ravenfield.de/

https://www.facebook.com/ravenfield.music/