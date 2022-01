Amorphis: liefern Einblicke in die Gitarren- und Bass-Aufnahmen mit ihrer dritten »Halo«-Studiodoku-Episode

In weniger als einem Monat steht Halo, das neue Meisterstück der finnischen Melancholic Prog Metal Meister endlich über Atomic Fire in den Läden, und in ein paar Tagen wird die Band die langerwartete zweite Single enthüllen. In der Zwischenzeit liefern sie aber noch einen weiteren Einblick in die Studioaufnahmen mit Jens Bogren und wie die Gitarren- und Bassaufnahmen vonstattengingen.

Seht die dritte Episode von Amorphis‘ Studiodokumentation hier:

Gitarrist Esa Holopainen kommentiert:

„Erst dachten wir, das Album sei eine sehr natürliche Fortführung von Queen Of Time, doch nun, wo wir es in fertigem Zustand hören können, hat das Ganze doch noch einmal einen anderen Touch in sich. Ich habe den Eindruck, dass die Songs heavier geworden sind – um einiges heavier – doch trotzdem findet man natürlich noch die klassischen Amorphis Elemente in jedem Track. Ich denke, einige Fans werden überrascht sein.“

