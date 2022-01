Dawn Of Ashes: veröffentlichen neues Album „Scars Of The Broken“ am 18.03.2022

Das aus Los Angeles stammemde, angeschwärzte Industrial-Metal-Phänomen Dawn Of Ashes veröffentlichte zwei Hit-Alben, über die inzwischen nicht mehr existierenden Noitekk Records. Die Karriere der Band explodierte kurz darauf, man unterschrieb bei Metal Blade, bekam hervorragende Kritiken und schnappte sich den Support-Slot für den norwegischen Metal-Moloch Dimmu Borgir. Jetzt ist der illustre Haufen im Hafen des renommierten kanadischen Labels Artoffact gelandet. Dawn Of Ashes stehen 2022 auf Scars Of The Broken mehr denn je für eine glühend heiße Mischung aus dunklem Metal, mitreißendem Industrial und Gänsehaut-Atmosphäre. Das Vertrauen der Band auf schockierende Bilder, bösartige Inhalte und Themen aus dem Okkultismus und dem Pfad zur linken Hand sorgen für eine eingeschworen-engagierte Fangemeinde.

Scars Of The Broken wird euch begeistern!

„Dawn Of Ashes verkörpern zugleich die Wildheit von Behemoth, die cineastischen Beschwörungen von Septicflesh und die Breitwand-Riffs von Mantar.“ – Greg Kennelty, Metal Injection

