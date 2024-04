Rammstein auf „Europe Tour 2024“ am 16.05.2024 in Dresden (Vorbericht)

Event: Europe Tour 2024

Band: Rammstein

Datum: 16.05.2024

Genres: Industrial Metal

Besucher: ca. 70.000

Ort: Festwiese Ostragehege, Rinne, Dresden

Veranstalter:

Kosten: ab ca. 100 €

Link: Rammstein – Europe Stadium Tour 2024

Bandmitglieder:

Gesang – Till Lindemann

Gitarre – Richard Kruspe

Gitarre — Paul Landers

Schlagzeug – Christoph Schneider

Bass – Oliver Riedel

Keyboards – Flake (Christian Lorenz)

Und wieder ist es so weit. Die Band mit dem umstrittenen Frontmann geht erneut auf Tour. Und wie soll es anders sein, fast alle Konzertlocations melden „Sold Out“. Nachdem zunächst in jeder deutschen Spielstätte nur ein Konzert angesagt war, wurde schnell nachgelegt. So gibt es in Dresden vier, in Frankfurt drei und in Mönchengladbach sogar fünf Termine. In den europäischen Nachbarländern sieht es ähnlich aus, da gibt es aber vereinzelt noch Karten. Die nicht haltbaren Vorwürfe um Till Lindemann hat die Band relativ unbeschadet überstanden und macht das, was sie am besten kann, brachialen Industrial Metal vor Zigtausenden von begeisterten Zuschauern. Unbeschreiblich ihre atemberaubende Show, und der charismatische Frontmann tut sein Übriges, um den Abend unvergesslich zu machen. Nach der ausverkauften Tour 2022/23 (ich durfte in Berlin dabei sein, Bericht hier), wird auch diese hier wieder alle Rekorde sprengen. Auch wenn es nichts Neues gibt, werden auf der Setlist die Wünsche der Fans bestimmt erfüllt werden. Auch dieses Mal dürfte die Stadiontour megaerfolgreich sein. Rammstein können halt auf eine treue Fangemeinde bauen.