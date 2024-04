In Aphelion: veröffentlichen erste Single “When All Stellar Light Is Lost” von “Reaperdawn”

Eine neue Macht ist erwacht. Sie dehnt die Grenzen des Bewusstseins aus und verschlingt alles, was sich ihr in den Weg stellt. Sie läutet die Reaperdawn ein, dessen Veröffentlichung für den 9. August 2024 geplant ist. In Aphelion könnte der ultimative Extrem-Metal-Adrenalinrausch sein. Es ist die euphorische Black-Metal-Idee von Gitarrist/Sänger Sebastian Ramstedt (bestens bekannt als Gitarrist und Songschreiber bei Necrophobic). Dunkler, seltsamer, epischer und progressiver als von den Bewunderern seiner Arbeit erwartet, ist dieses neue Ventil für dunklen, künstlerischen Ausdruck entstanden, der fest mit der Bösartigkeit des nordeuropäischen Black Metals verbunden ist, aber auch eine tiefe Verbundenheit mit dem klassischen, traditionellen Heavy Metal und der schwarzen Magie der psychedelischen Reproduktion aufweist. Basierend auf einer Kernbesetzung, bestehend aus Ramstedt (Gitarre/Gesang), Schlagzeuger Marco Prij (auch Cryptosis), Rhythmusgitarrist Johan Bergebäck (Necrophobic) und Bassist Tobias Cristiansson (Necrophobic, ex-Grave…), sind In Aphelion den kompromisslosen DIY-Weg gegangen, um ihren aktuellen Status als neues Century Media-Signing zu erreichen.

Nun erschien die erste Single When All Stellar Light Is Lost. Claudio Marino und Artax Film haben die Essenz des Songs perfekt in einem Video eingefangen:

“This was the first song to be written after the last album”, sagt Ramstedt. “It’s a quite chaotic beast where the music matches the lyrics (written by former Necrophobic member Martin Halvdan) perfectly. Even though it’s a short track for In Aphelion it gives the listener a taste of where the album is going. It is a first glance at a truly epic and violent album.”

In Aphelion live:

03.05.24 Žemberovce (Slovakia) – Gothoom

01.06.24 Göttingen (Germany) – Underground Remains Open Air X