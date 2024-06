In Aphelion: veröffentlichen neue Single & Video “A Winter Moon’s Gleam”

“One of the more beautiful songs on the album”, sagt Sebastian Ramstedt (guitar / vocals) über A Winter Moon’s Gleam. “The music is mainly sprung from rhythm guitarist Johan Bergebäck’s riffs, but the arrangement and lyrics bring it down to the pitch-black depths of loss and sorrow. It opens up the door in time where we sense the shadows of those long lost.”

Hört euch den Song auf den digitalen Plattformen an oder seht das neue Video hier:

Mit In Aphelion erwacht eine neue Macht. Sie dehnt die Grenzen des Bewusstseins aus. Verschlingt alles, was sich ihr in den Weg stellt. Sie läutet die Reaperdawn ein, deren Veröffentlichung für den 9. August 2024 geplant ist. In Aphelion könnte der ultimative Extrem-Metal-Adrenalinrausch sein. Es ist die euphorische Black-Metal- Schöpfung von Gitarrist/Sänger Sebastian Ramstedt (bekannt als Gitarrist und Songwriter bei Necrophobic). Dunkler, bizarrer, epischer und progressiver als von den Bewunderern seiner Arbeit erwartet, ist dieses neue Ventil für dunklen, künstlerischen Ausdruck entstanden, das fest mit der Bösartigkeit des nordeuropäischen Black Metals verbunden ist und gleichzeitig eine tiefe Verwandtschaft mit dem klassischen, traditionellen Heavy Metal und der schwarzen Magie der psychedelischen Repetition aufweist. Basierend auf der Kernbesetzung von Ramstedt (Gitarre/Gesang), Schlagzeuger Marco Prij (auch Cryptosis), Rhythmusgitarrist Johan Bergebäck (Necrophobic) und Bassist Tobias Cristiansson (Necrophobic, ex-Grave…) haben In Aphelion den kompromisslosen DIY-Weg eingeschlagen, um ihren aktuellen Status als neue Century Media-Band zu erreichen.

Die Atmosphäre von Reaperdawn ist ein wirbelnder Strudel aus obsidianem Glitzern und schillerndem Schmutz.

Reaperdawn erscheint als: Standard CD Jewelcase, Gatefold black LP, Ltd. Gatefold bloodred LP (red Vinyl), 300x via cmdistro.de und anderen Händlern und kann hier vorbestellt werden: https://inaphelion.lnk.to/Reaperdawn

Line-Up:

Johan Bergebäck – Rhythm Guitar

Tobias Cristiansson – Bass

Marco Prij – Drums

Sebastian Ramstedt – Guitar / Vocals

