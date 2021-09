Allison: unterschreiben bei Massacre Records

Die Hard Rock Formation Allison aus der Schweiz hat bei Massacre Records unterschrieben und wird im Frühjahr 2022 ihr Album They Never Come Back erneut veröffentlichen!

Die Anfangstage der Band gehen bis ins Jahr 1986 zurück. Das Debütalbum One erschien 1993.

Besonders Fußballfans werden unter Umständen schon von der Band gehört haben, da eine Neuinterpreation ihres Songs I’ve Been Waiting unter dem Titel Dreams Of Glory durch die ARD zum Titelsong der Fußball WM 1994 auserkoren wurde.

Einige Jahre nach Veröffentlichung des zweiten Albums Wonderland löste sich die Band auf und konzentrierte sich bis zur Reunion in 2020 auf andere Projekte.

Ohne Zweifel sind Allison ein wichtiger Bestandteil der Schweizer Musikszene und brennen nun darauf allen zu beweisen, dass die Geschichte von Allison noch längst nicht zu Ende erzählt ist!

Allison sind Sängerin Janet La Rose, die Gitarristen Jonny Stutz & Robi Würgler, Bassist Pierce Baltino und Drummer Sean Evans.

Allison live:

10.09.2021 CH Siebnen – District 28

17.09.2021 CH Pratteln – Z7 Konzertfabrik

12.11.2021 CH Boswil – Chillout

14.11.2021 CH Sarnen – Urrock Festival

https://allison.ch

https://www.facebook.com/AllisonOfficialReunion