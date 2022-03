Allison – They Never Come Back

Artist: Allison

Herkunft: Siebnen, Kanton Schwyz, Schweiz

Album: They Never Come Back

Spiellänge: 41:08 Minuten

Genre: Hard Rock

Release: 25.03.2022

Label: Massacre Records / Soulfood

Link: https://allison.ch

Bandmitglieder:

Gesang – Janet La Rose

Gitarre – Jonny Stutz

Gitarre – Robi Würgler

Bass – Pierce Baltino

Schlagzeug – Sean Evans

Tracklist:

The River Edge Of Golden Days Crank It Up Hang Tough Beautiful World Blackbird Merry-Go-Round Rock High Can You Hear Me Open Water

Dass die Schweiz ein Land ist, das hervorragenden Hard Rock hervorbringen kann, weiß man nicht erst seit Gotthard oder den Burning Witches. Die Formation Allison hatte ich dabei erst mal gar nicht auf dem Zettel, lösten sie sich doch 1998 auf. Natürlich sind die beiden von C&A in Werbespots verwendeten Hits I’ve Been Waiting und Sometimes in bester Erinnerung. Fußballfans erinnern sich vielleicht noch an den 1994er ARD WM-Song Dreams Of Glory. 2017 wurde dann aus einem Überraschungsgig zum 50. Geburtstag ihres Bassisten Pierce Baltino innerhalb weniger Wochen eine Reunion mit immerhin drei Gründungsmitgliedern.

Das Release ihres insgesamt dritten Albums, dem Reunion-Longplayer They Never Come Back im November 2020, fiel auf ein denkbar ungünstiges Datum. Schließlich veröffentlichte auch AC/DC an dem Tag ihr neues Album. Auch fielen die Release-Partys und erste Gigs der Band der Corona-Pandemie zum Opfer. Trotzdem stieg der Longplayer auf Rang sechs der Schweizer Albumcharts ein. Nun also, zwei Jahre später, ein Neu-Neustart. Verbunden mit einem Re-Release und dem Neustart einer Vinyl-Auflage.

Die zehn neuen Songs sind im Vergleich zu den Veröffentlichungen aus den 90ern etwas härter geworden. 25 Jahre nach dem letzten Album erfinden sie sich neu, klingen aber zeitgemäß. Weg vom Pop à la Robin Beck klingen die Songs zu gereifter und nach dreckigem Rock ’n‘ Roll. Die Inspirationen der letzten 25 Jahre ließen den Stil wandeln. Frontfrau Janine Amberg alias Janet La Rose hat nichts an Timbre verloren. Einzig ihre Betonung wirkt ein wenig seltsam. Musikalisch sind die Songs überwiegend im Midtempobereich angesiedelt und dürften so eine große Bandbreite an Fans ansprechen. Wie im Song Blackbird deutlich wird, werden aber auch Elemente aus Country und Blues verarbeitet. Hier unterstützt hervorragend eine Dobro den Sound. Die Slide-Gitarre bestimmt das Wesen des Stücks. Dass es aber auch richtig fetzen kann, beweist Can You Hear Me. Solche Ausflüge, da zählt auch das Gitarrensolo in Open Water dazu, beweisen, dass das ein Album für sich und die alte Garde der Rockmusik ist. Mainstream geht anders und genau das macht das Album so hörenswert.

They Never Come Back wurde von Tommy Vetterli, der auch schon für Eluveitie, Cellar Darling und Kreator gearbeitet hat und Claudio Cueni (Beware Of Darkness, The Temptations, Boyz II Men) in den New Sound Studios von Vetterli in Pfäffikon, eine halbe Fahrstunde von Zürich entfernt, aufgenommen. Cueni war dann wie schon 1995 beim zweiten Album Wonderland für den Mix und das Mastering in seinem Candyhouse East Studio in Los Angeles verantwortlich. Das Coverartwork des Albums wurde vom Bassisten Pierce Baltino selbst gestaltet.

They Never Come Back ist als CD in einem Digipack erhältlich. Die limitierte Vinyl LP ist bereits vorbestellbar. Dazu ist das Album natürlich auch im Download und Stream digital auf den bekannten Kanälen verfügbar.