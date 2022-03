Mental Cruelty: unterschreiben bei Century Media Records + kündigen Wiederveröffentlichung von „Purgatorium“ an

Die deutsche Blackened Deathcore Combo Mental Cruelty gibt offiziell ihr Signing bei Century Media Records bekannt. Nachdem sich die Karlsruher mit ihren letzten Alben Purgatorium, Inferis und dem aktuellen Album A Hill To Die Upon bereits einen Namen in der Extrem-Metal-Szene gemacht haben, haben sich Mental Cruelty nun entschlossen, den nächsten Schritt zu gehen.

Die Band kommentiert ihr Signing: „Es ist eine Ehre, der Century Media-Familie beizutreten! Ich bin mit vielen CM-Bands aufgewachsen, wie Suicide Silence, Mayhem, Dark Funeral und vielen mehr! Jetzt in der Lage zu sein, zu erkennen, dass wir Teil desselben Plattenlabels sind, macht mich unglaublich dankbar und stolz! Ich liebe jeden von CM, den ich bisher kennengelernt habe, und ich bin gespannt, was die Zukunft für MC bringen wird. Wir sind stärker und gewichtiger als je zuvor und bereit, die nächsten großen Schritte zu machen.“

Dennis Moll (A&R Century Media Records) kommentiert: „Wir sind mehr als begeistert, eine der heißesten Bands der Extreme-Metal-Szene mit einem weltweiten Vertrag in unserem Kader begrüßen zu dürfen. Die Jungs haben in den letzten Jahren eine unglaubliche Entwicklung gemacht und passen in jeder Hinsicht mehr als perfekt zu Century Media Records. Mit Jonas als Produktmanager und unserem großartigen Team sind wir mehr als bereit, Mental Cruelty auf die nächste Stufe zu heben! Twisting the strangle grip – won’t give no mercy!“

Gleichzeitig kündigt Mental Cruelty die Wiederveröffentlichung ihres Debütalbums Purgatorium an, das am 15. April in einer remixten und remasterten Version über Century Media Records erscheinen wird. Der Vorverkauf hat bereits am 4. März begonnen.

Unser Review zu A Hill To Die Upon könnt ihr hier noch einmal nachlesen:

Mental Cruelty – Line-Up:

Gesang: Lucca Schmerler

Gitarre: Marvin Kessler

Gitarre: Nahuel Lozano

Bass: Viktor Dick

Schlagzeug: Danny Strasser

Mental Cruelty online:

