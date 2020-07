Wacken World Wide: gibt das Line-Up für Mittwoch bekannt

Die Veranstalter des Wacken Open Air haben gemeinsam mit dem langjährigen Partner Telekom das größte Wacken aller Zeiten angekündigt: Wacken World Wide, das im ursprünglich geplanten Festivalzeitraum von 29. Juli bis 1. August 2020 weltweit und völlig kostenlos stattfinden wird. Neben bereits bestätigten Bands wie Sabaton, Blind Guardian, Heaven Shall Burn, In Extremo, Kreator, Hämatom und Beyond The Black, die alle exklusive Shows auf innovativen und spektakulären Digitalbühnen performen werden, verspricht das digitale Streamingevent, die größte Mixed-Reality-Metal-Show aller Zeiten und somit eine völlig neue Wacken-Erfahrung zu werden. Der digitale Ansatz erlaubt es, Show-Konzepte auf die virtuelle Bühne zu bringen, die in der innovativen Konzeption und technischen Umsetzung mit Wacken World Wide Weltpremiere in der Festivalbranche feiern. Das einzigartige Event ist kostenlos auf wacken-world-wide.com, sowie auf der Website und in der App von MagentaMusik 360, MagentaTV und im Programm #DABEI live mitzuerleben!

Nun wurde das Line-Up um hochkarätige Ergänzungen erweitert! Wacken World Wide hebt den Vorhang für Mittwoch, an dem folgende Bands mit dabei sein werden: Die legendären Body Count feat. Ice-T, die Power Metaller Rage, Metalqueen Doro, die weltweit gefeierten Anthrax, die Hard Rock Meister von Motor Sister, die Senkrechtstarter Eskimo Callboy, Deutschlands erfolgreichster Instrumental-Rock-Act Long Distance Calling und die Azteken-Metaller von Rise Of Mictlan. Die Bandbreite reicht von außergewöhnlichen Orten unter der Erde, zu spektakulären Autokino-Shows, bis hin zu Venues vom anderen Ende der Welt. Auch der Nachwuchswettbewerb W:O:A Metal Battle beteiligt sich mit einigen Veteranen der Band Battles am Wacken World Wide.

Außerdem wird es ein speziell kuratiertes Programm der Wacken Foundation geben, das die deutschen Newcomer Messticator, Damnation Defaced und Verderver vorstellt. Die Wacken Foundation hat in aktuellen Zeiten mit Soforthilfen des Wacken Foundation Rescue Fonds die Musikbranche unterstützt, in der sie sich schwerpunktmäßig zum Ziel gesetzt hat, die durch die aktuelle Pandemie entstandene Situation für betroffenen Musiker, Bands und Veranstalter abzumildern.

Thomas Jensen über das Wacken World Wide:

„Heute können wir endlich weitere, spannende Künstler auf unserem Line-Up begrüßen! Zum einen konnten wir absolute W:O:A Klassiker verpflichten, zum anderen sind wir als Veranstalter natürlich stets bemüht, auch jungen Künstlern eine Bühne und Plattform zu bieten. So konnten wir vielversprechende Newcomer aus den Reihen der Wacken Foundation und der Metal Battles für unser Event gewinnen!“ , freut sich der W:O:A-Festival-Mitgründer.

Holger Hübner ergänzt: „Wacken World Wide stellt eine absolute Weltpremiere und Neuheit in Sachen technischer Umsetzung für die Festivalbranche dar!“, erklärt der W:O:A-Festival-Mitgründer. „Aber nicht nur die besondere Technik ist herausragend, sondern auch die Vielzahl an einzigartigen Shows, die wir so noch nie erleben durften und auf die wir vorfreudig blicken können!“

Den brandneuen Trailer zum Programm für Mittwoch gibt’s hier:

Über das Wacken World Wide:

Bei Wacken World Wide verbindet immensere Technologie Künstler und Zuschauer weltweit. Durch die Produktion in einem eigens aufgebauten Mixed Reality-Studio werden reale Auftritte, Lichtshow und Bühneneffekte durch präzises Kamera-Tracking mit dem virtuellen Wacken-Set verbunden. Die innovative XR-Technologie erweckt die Bühne dabei digital zum Leben. LED-Rückwand, LED-Boden und Fan-Interaktion sorgen für ein authentisches Bühnengefühl für Künstler und Zuschauer. Fans sind nicht bloß Zuschauer, sondern werden Teil dieses authentischen Live-Erlebnisses: Aktive Mitmachprogramme und weitere spannende Interaktionen, die es erlauben die Künstler hautnah zu erleben, rücken Fans immer wieder ins Zentrum des Geschehens und virtuell direkt vor die Bühne. Auch für den perfekten Festival-Look ist bereits gesorgt: Auf Metaltix.com gibt es exklusives WWW-Merchandise, ausgefallene Souvenir-Tickets und originale Festivalbändchen!

Das finale Line-Up wird gemeinsam mit einem vielseitigen Rahmenprogramm, das exklusive Interviews, Talk-Runden und Einblicke hinter die Kulissen beinhaltet, in Kürze enthüllt! Wacken World Wide – Das größte Wacken aller Zeiten beginnt am 29.07.2020 auf wacken-world-wide.com, MagentaMusik 360, MagentaTV und im Programm #DABEI!

