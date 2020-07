Comic-Con@Home 2020: Exclusives sind nun erhältlich

Slayer Shirt ($25)

In den frühen Anfängen, als es weder Blueprints, Pioniere und Grenzen gab, attackierten Slayer die Welt mit einem Hybrid aus Metal und Punk, schließlich mit perfektem Thrash Metal. Das limitierte T-Shirt zollt Slayer seinen Tribut, um allen zu zeigen, wo die Band herkommt, aus Los Angeles! Ghost Shirt ($25)

In Mexiko City der begeisterten Menge als Papa Emeritus IV vorgestellt, ist dieses limitierte Ghost Shirt ein Tribut an den magischen Moment, als Cardinal Copia zu Papa Emeritus IV ernannt wurde! In Flames Clayman 12″ Picture Disc ($22)

In Flames feiern das 20-jährige Jubiläum ihres Klassikers Clayman, indem sie die Fan-Lieblinge neu aufnahmen. Mit exklusivem Artwork von Dirty Donny (Metallica, Primus).

Tracklist:

1. Themes and Variations in D-Minor (instrumental)

2. Only For The Weak (Re-recorded)

3. Bullet Ride (Re-recorded)

4. Pinball Map (Re-recorded)

5. Clayman (Re-recorded)

Auf nur 1000 Stück limitiert! feiern das 20-jährige Jubiläum ihres Klassikers, indem sie die Fan-Lieblinge neu aufnahmen. Mit exklusivem Artwork von).Tracklist:1. Themes and Variations in D-Minor (instrumental)2. Only For The Weak (Re-recorded)3. Bullet Ride (Re-recorded)4. Pinball Map (Re-recorded)5. Clayman (Re-recorded)Auf nur 1000 Stück limitiert! Amaranthe Shirt ($26-$28)

Es ist ein Vogel, es ist ein Flugzeug, es ist Amaranthe. Heute bringen euch die Modern Metal Superhelden diese baldige Sammlerstück: Das Manifest Comic Book Shirt! Auf superweichem Next Level Material gedruckt, zeigt dieses wundervolle Shirt die animierte Version der Band als Superhelden. Jetzt bestellen, ehe Thanos alle wegschnappt. Nuclear Blast Shirt ($20)

Auf einem superweichen Next Level 3600 Shirt gedruckt, zeigt dieses fantastische Design für Nuclear Blast Records den Sensemann. Natürlich will auch dieser nicht an irgendeinem Virus erkranken, weshalb er während seines täglichen Geschäfts eine Gasmaske trägt. Auf dem Rücken des Shirts prangt der Schriftzug „Socially Distant Since ’87“, groß genug, damit Menschen ihn auch auf drei Meter Entfernung lesen können. Nuclear Blast Shorts ($30)

Mit Metallic Silber Aufschrift gedruckt (selbst unsere Prints sind METAL!). Diese Nuclear Blast Mesh Gym Shorts sind perfekt für maximalen Komfort. Ob du nun in der Quarantäne auf dem Sofa abhängst oder dich sportlich betätigst: Diese Hose ist das, was du brauchst. Sie besitzt sogar Taschen, in denen du Geld, Schlüssel und Desinfektionsmittel aufbewahren kannst.