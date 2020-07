Plaguestorm: unterzeichnet weltweiten Vertrag bei Noble Demon

Der aus Bahía Blanca, Argentinien, stammende Melodic Death Metal Solokünstler Plaguestorm hat einen weltweiten Plattenvertrag bei Noble Demon unterzeichnet. Gegründet von Sebastián Pastor Anfang 2014, der als wahrer Meister seines Fachs gilt, liefert Plaguestorm eine breite Palette an furiosem Melodic Death Metal. Mitreißende Melodien, schwere, dunkle und melancholische Arrangements, die den alten und neuen skandinavischen Sound des Death Metal vermischen, als ob er auf einem schwedischen Herstellungsstandard basieren würde.

Sebastián Pastor über die Unterzeichnung:

„Ich bin sehr stolz und aufgeregt, ein Teil der Noble Demon Familie zu werden! Seit ich ein Teenager war, träumte ich davon, bei einer Plattenfirma zu unterzeichnen. Dies ist eine großartige Gelegenheit, meine Musik vielen Leuten auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Ich bin Patrick und Noble Demon sehr dankbar, dass sie mir und meiner Musik vertrauen und ich hoffe, dass wir gemeinsam Großes erreichen können. Dies ist definitiv ein großer Schritt in meinem musikalischen Leben“.

Um die Unterzeichnung in glorreichem Stil zu feiern, kündigten Plaguestorm und Noble Demon außerdem die Wiederveröffentlichung der 2015 erschienenen Debüt-EP Everything’s Gone Wrong und dem letzten Album, Mother Of Plague, an. Zwei Veröffentlichungen, welche die Szene im Sturm erobert haben und von Magazinen und Fachzeitschriften gelobt werden, sowie bekannte Gastmusiker wie Björn Strid (Soilwork), Mikael Sehlin (Engel), Fabio Bartoletti (Fleshgod Apocalypse) und viele weitere aufzuweisen haben.

Beide Veröffentlichungen sind JETZT über Noble Demon erhältlich, zu finden unter folgenden Links:

Everything’s Gone Wrong

Mother Of Plagues

Während Plaguestorm bereits mit der Arbeit an einem neuen Album begonnen hat, dessen Veröffentlichung für Ende 2020 erwartet wird, gibt es mit The Bringers Of Death, dem neuesten Lyric Video von Plaguestorm, schon mal einen guten Vorgeschmack:

Plaguestorm ist:

Sebastián Pastor

Guitars/Bass/Drum Programming

Music/Lyrics/Mix/Mastering

