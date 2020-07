Buried Alive: jetzt auf Bridge 9

Nicht nur, dass sich Bridge 9 Records endlich mit einer neuen Veröffentlichung zurückmelden.

Nein, das Bostoner Kultlabel hat auch ein ganz besonderes Highlight am Start.

Welcome back, Buried Alive!

Man wirft ja im Hardcore ein klitzekleines bisschen zu häufig mit dem Kult-Status um sich, aber diese Typen SIND Kult.

Die Truppe aus Buffalo, NY, existierte zwar nicht allzu lange, stand aber in den späten Neunzigern in vorderster Front des metallischen Hardcore.

Ihre Scheiben auf Victory Records sind Klassiker, und Sänger Scott Vogel ist inzwischen mit Terror endgültig in der „Hardcore Hall Of Fame“ gelandet.

20 Jahre nach ihrem Split sind Buried Alive zurück, und es gibt kein Entkommen.

Death Will Find You ist der perfekte Titel für diese EP mit zwei brandneuen Tracks und zwei remasterten Stücken von ihrer Split-Scheibe mit Reach The Sky.

Buried Alive machen dort weiter, wo sie damals aufgehört haben. Metallischer In-your-face-Hardcore ohne Schnickschnack.

Death Will Find You wird am 21.08.2020 über Bridge 9 / Soulfood veröffentlicht.

Lasst Euch begeistern!

