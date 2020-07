The Progressive Soul Collective: Debütalbum „Sonic Birth“ am 11.09. bei Metalville Records

Das am 11.09. bei Metalville (Rough Trade) erscheinende Debütalbum Sonic Birth von The Progressive Souls Collective (TPSC) ist in vielerlei Hinsicht besonders.

Florian Zepf (Gitarre) und die treibende Kraft bei TPSC konnte seine internationalen Prog-Musikerkollegen Aquiles Priester (Ex-Angra & Tony MacAlpine, Drums), Conner Green (sonst hauptamtlich bei Haken am Bass unterwegs), Kevin Moore (Ex-Dream Theater, O.S.I., Chroma Key) im Bereich Loops und Programmierung sowie Luis Conte (u.a. als Percussionist bei Phil Collins tätig gewesen) für die gemeinsame Arbeit am Album überzeugen.

Als ein ganz besonderer Gast gab sich Keyboard-Maestro Derek Sherinian (Sons Of Apollo, Ex-Dream Theater, u.v.m.) höchstpersönlich die Ehre sämtliche Keyboardparts auf dem gesamten Album einzuspielen. Diese verliehen den Aufnahmen eine ganz besondere Note nicht zuletzt in punkto Virtuosität, Sounddesign und natürlich auch Charakter. Hierzu traf sich Florian mit Derek in dessen Studio in Burbank, wo gemeinsam am Album gefeilt wurde.

Vladimir Lalic, seinerseits musikalisch bei der serbischen Prog-Metalband Organized Chaos unterwegs und inzwischen mehr als ein Insidertipp, übernahm die Lead Vocals. Vladimir überzeugt aufgrund seines enormen Stimmumfangs, den Gesangsmelodien und durch seinen Stil.

Seine außergewöhnlichen Gesangsparts bilden ein Aushängeschild für das gesamte Album.

Somit entstand durch die Zusammenarbeit der verschiedenen Musiker mit Sonic Birth ein besonderes Album, welches durch die aufregende Kombination dieser Ausnahmekünstler und deren deutlich hörbare Einflüsse einen speziellen Charakter verliehen bekommen hat.

Sonic Birth Tracklist:

1. Metature

2. Comfortable Darkness

3. Killing True Beliefs

4. Fractional Emotion

5. A Formula For Happiness

6. Inner Cirlce

7. You And Me Alone

8. Hurt

9. Destiny Inc.

10. Mind Treasures

11. With Others

TPSC Line-Up:

Florian Zepf – Guitar

Vladimir Lalic – Voc

Conner Green – Bass

Aquiles Priester – Drums

Luis Conte – Percussion

Kevin Moore – Loops / Programming

Special Guest:

Derek Sherinian – Keyboards

https://www.facebook.com/TheProgressiveSoulsCollective/