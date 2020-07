Village Rock Söhlde Festival: starten eine Crowd Funding Kampagne für ihr erstes Streaming Festival

Unter dem Video steht die ergänzende Information:

„Wir geben nicht auf! Der Corona Ausfall vom diesjährigensoll nicht Alles sein! Mit Eurer Hilfe können wir am 07.08. & 08.08.2020 ein Streaming Festival veranstalten! Alles was wir brauchen ist ein bisschen finanzielle Hilfe um den Stream möglich zu machen. Es heißt alles oder nichts! Erreichen wir unser 1. Crowd Funding Ziel bis zum 05.08.2020, heißt es: 6 Live Bands, Live Interviews mit Bands, Videos aus den vergangenen Jahren vom Open Air und dem Warm Up & exklusive Interviews mit den Veranstaltern! Hier gelangt Ihr direkt zum Crowd Funding. Habt vielen Dank für Eure Unterstützung!!! Let’s rock this Stream!“ – So die Veranstalter.