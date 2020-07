High Spirits – Hard To Stop

Fazit

Tja, wo High Spirits draufsteht, ist Chris Black drin, so viel steht fest. Nicht mehr und nicht weniger. Und dies allein reicht als Bewertung eigentlich schon aus. Freunde und Liebhaber seiner Musik werden mit Hard To Stop ihre helle Freude haben. Deshalb, Widerstand ist zwecklos!



Anspieltipps: Midnight Sun, Voice In The Wind und Restless