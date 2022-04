Motor Sister: veröffentlichen neue Single „Right There, Just Like That“

Motor Sister freuen sich darüber, die neue Single Right There, Just Like That mit euch teilen zu dürfen! Checkt den furiosen Song umgehend an:

„Für mich hat dieses Stück einen großen Bezug zu unseren Einflüssen aus den frühen 70ern, ohne dass es abgedroschen klingt“, sagt Bassist Joey Vera. „Es klingt frisch und modern, während es sich trotzdem vertraut anfühlt.“

Sänger/Gitarrist Jim Wilson fügt hinzu: „Das Riff war so treibend und sexy, der Song musste von einem Mädchen handeln, das einfach nur Spaß haben will! Und es zeigt wirklich die Stärke, die wir mit zwei starken Sängern haben.“

Gitarrist Scott Ian: „Monster RIFF + Riesen HOOK = Right There, Just Like That. Bang your heads!!!“

Right There, Just Like That ist die zweite Single aus Motor Sisters neuem Album Get Off, das am 6. Mai erscheint.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: