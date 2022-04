Lord Of The Lost: neue EP „The Heartbeat Of The Devil“ jetzt via Haulix verfügbar

Lord Of The Lost kehren 2022 mit ihrer neuen EP The Heartbeat Of The Devil zurück! Die EP enthält nicht nur zwei Versionen des Titeltracks, sondern auch drei Coversongs, die den Freigeist der Band widerspiegeln. Die Originalversion von The Heartbeat Of The Devil entstammt dem 2021 veröffentlichten Konzeptalbum Judas, das mit einer top Chart-Platzierung das bisher erfolgreichste Werk in der Geschichte der Band darstellt.

The Heartbeat Of The Devil erscheint am 6. Mai 2022 via Napalm Records und folgt auf die beiden Studioalben Judas (2021, #2 GER) und Thornstar (2018, #6 GER), die Lord Of The Lost als musikalische Visionäre ohne Furcht vor Genregrenzen und mit einem künstlerischen Ausdruck außerhalb von bestehenden Normen zeigen. Es ist genau diese Attitüde, die zweifelsohne einen wichtigen Teil der künstlerischen DNA von Lord Of The Lost ausmacht und durch den Erfolg eindrucksvoll Bestätigung erhält. Das ausgeklügelte Klanguniversum hebt sie dabei von allen anderen Bands des Genres ab, was die St. Paulianer als kontrovers im besten Sinne manifestiert.

The Heartbeat Of The Devil beginnt mit der Single-Version des gleichnamigen Stücks und endet mit einer markanten Piano-Version desselben Songs. Dazwischen erwarten den Hörer drei Coverversionen kultiger und sehr unterschiedlicher Hits: Children Of The Damned von Iron Maiden, die Lord Of The Lost nach der Veröffentlichung der EP bei 18 Terminen ihrer Europatournee begleiten werden, Judas von Lady Gaga, einer Künstlerin, die Chris Harms – das musikalische Mastermind von Lord Of The Lost – seit Jahren inspiriert und Wig In A Box aus dem berühmten Rockmusical Hedwig And The Angry Inch. Alle drei Songs haben Lord Of The Lost um ihren klassisch-düsteren Sound erweitert und somit klanglich neu definiert.

The Heartbeat Of The Devil Tracklist:

1. The Heartbeat Of The Devil (Single Version)

2. Judas (Lady Gaga Cover)

3. Children Of The Damned (Iron Maiden Cover)

4. Wig In A Box (Hedwig And The Angry Inch Cover)

5. The Heartbeat Of The Devil (Piano Version)

Lord Of The Lost live:

Homecoming Tour

w/ Nachtblut, Scarlet Dorn

06.10.22 DE – Nuremberg / Hirsch

07.10.22 DE – Stuttgart / LKA-Longhorn

08.10.22 DE – Cologne / Essigfabrik

12.10.22 HU – Budapest / Barba Negra

14.10.22 AT – Vienna / Szene

15.10.22 DE – Munich / Backstage

20.10.22 DE – Frankfurt / Batschkapp

21.10.22 DE – Leipzig / Täubchenthal

22.10.22 DE – Hanover / Pavillon

27.10.22 DE – Berlin / Columbia Theater

28.10.22 CZ – Prague / Club Storm

29.10.22 PL – Warsaw / Hydrozagadka

02.11.22 DE – Bochum / Zeche

03.11.22 FR – Paris / Petit Bain

04.11.22 FR – Lyon / CCO

05.11.22 ES – Barcelona / Salamandra

06.11.22 ES – Madrid / Mon

09.11.22 IT – Milan / Legend Club

10.11.22 CH – Pratteln / Z7

11.11.22 DE – Kaiserslautern / Kammgarn

12.11.22 DE – Herford / X

Ensemble Tour 2022

w/ Rain Diary

20.04.22 DE – Hamburg / Friedrich Ebert Halle

21.04.22 DE – Mainz / Kurfürstliches Schloss

22.04.22 DE – München / Alte Kongresshalle

23.04.22 DE – Wuppertal / Historische Stadthalle

24.04.22 DE – Berlin / Huxleys

Legacy Of The Beast Tour

w/ Iron Maiden

22.05.22 HR – Zagreb / Arena

24.05.22 SB – Belgrad / Stark Arena

26.05.22 RO – Bukarest / Romexpo Open Air

07.06.22 HU – Budapest / Groupama Arena

20.06.22 CZ – Prag / Sinobo Stadium

26.06.22 FR – Paris / La Defense Arena

27.06.22 NL – Arnhem / Gelredome

30.06.22 CH – Zürich / Hallenstadion

02.07.22 DE – Köln / Rhein Energie Stadion

04.07.22 DE – Berlin / Waldbühne

07.07.22 IT – Bologna / Sonic Park

09.07.22 DE – Stuttgart / Mercedes-Benz-Arena

10.07.22 AT – Wiener Neustadt / Wiener Neustadt Stadion

13.07.22 BG – Sofia / Arena Armeec

16.07.22 GR – Athen / OAKA Olympic Complex

24.07.22 PL – Warschau / PGE Narodowy

Festival Shows

06.05.22 DE – Weißenhäuser Strand / Plage Noire Festival

01.07.22 DE – Mühlheim an der Ruhr / Castle Rock

04.08.22 ESP – Villena Alicante / Leyendas del Rock Festival

06.-07.08.22 DE – Hildesheim / M’era Luna Festival | Lord Of The Lost Ensemble

17.-19-08.22 DE – Dinkelsbühl / Summer Breeze

20.08.22 DE – Koblenz / Nacht der Helden

20.08.22 DE – Neu-Ulm / Volle Kraft Voraus Festival

The Killer Filler Shows

20.05.22 DE – Zwickau / Alter Gasometer

21.05.22 AT – Wörgl / Komma

25.05.22 RO – Cluj-Napoca / Form Space

03.07.22 DE – Aschaffenburg / Colos Saal

Lord Of The Lost sind:

Chris Harms – Vocals, Guitar, Cello

Pi Stoffers – Guitar

Class Grenayde – Bass

Gared Dirge – Piano, Synthesizer, Percussion, Guitar

Niklas Kahl – Drums

Lord Of The Lost online:

https://www.lordofthelost.de/

https://www.facebook.com/lordofthelost/